國慶連假 搭國道客運最低8.1折

2017-09-13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國慶連假出遊返鄉，交通部鼓勵民眾搭乘國道客運，因此除了祭出搭配市區公車提供轉乘優惠，且適用天數長達8天，是史上最長的一次。

首次結合公車提供轉乘優惠

交通部公路總局主秘林福山昨表示，這次除規劃提供平均85折的優惠票價外，還首次結合市區公車提供轉乘優惠，搭客運轉雙北、桃園、南投以外縣市的客運、公車，皆可享基本里程8公里或市區客運一段票免費，再省12至21元。台灣好行電子票證半價優惠，也配合國慶延長實施至10月15日。

今年考量國慶與中秋節相近，國道客運票價優惠實施日期從10月3日中午12點，至10月10日晚上12點，共14家客運業者、86條路線適用，優惠票價約是原價8.1至9折。

國慶連假還規劃試辦「捷運三重站—羅東」、「市府轉運站—傳藝中心」及「板橋轉運站—羅東，不經台北市直達車」等3條國道客運臨時路線；民眾搭乘至宜蘭，可轉乘當地台灣好行、紅綠線、宜蘭勁好行等公車系統串連各景點。由於高公局假日針對國道五號部分路段，將實施大客車優先通行，搭乘客運較自行開車節省約30分鐘。

至於搭國道客運轉乘在地客運的優惠，台北市、新北市及桃園市因路線數量龐大，來不及配合辦理，南投縣無國道客運銜接的市區路線外，其餘縣市及路線均參與實施。

要提醒的是，想享受優惠，需使用電子票證。針對國道中長途無驗票機路線，已協調業者於場站設置過卡機，劃位紙票乘客須於場站完成過卡程序，後續才可使用電子票證刷卡享轉乘優惠。