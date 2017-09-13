縣市長放颱風假像賭博 柯︰應有新標準

2017-09-13

〔記者沈佩瑤、蕭玗欣、李欣芳／台北報導〕泰利颱風逼近，很多民眾都在期待颱風假。台北市長柯文哲昨天上午出席活動前表示，要不要放颱風假？是每個地方首長最痛苦的事情，「每次都是賭博」。颱風假應該要有更多放假規則，一個新的SOP（標準作業程序），而不是只看風力。行政院發言人徐國勇回應表示，行政院不反對坐下來談一下，這是好事，讓民眾可以更安全。

徐國勇︰行政院不反對坐下來談

柯文哲說，颱風假要不要放，還應考慮雨量、交通狀況等因素，應該要大家坐下來討論，放颱風假要有更多規則。

氣象局預報中心主任呂國臣表示，人事行政總處所訂的「天然災害停止上班及上課作業辦法」，已將風力（平均風力達到7級風或陣風達到10級風）、雨量（多數縣市政府訂定標準為山區24小時累積雨量200毫米、平地350毫米），甚至各地交通、水電供應等因素考量在內，提供主管機關「得」發布停班停課相關命令的基準參考。各縣市首長除可參考氣象局提供的風雨觀測及預報資料，也可考慮各地環境、民眾通勤等在地因素，決定是否放颱風假。

徐國勇也說，目前颱風假標準都有考量到風力和雨量，希望大家斟酌是否停班停課時，兩者都要注意，讓天災來時民眾能更安全。

至於如何修正SOP，徐國勇說，這需要坐下來談。縣市長可以透過行政院會、縣市首長聯誼會、電話聯繫等各種管道，針對此事進行溝通。