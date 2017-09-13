中投涉隱匿 6000萬信託資產未申報

2017-09-13

〔記者楊淳卉、施曉光／台北報導〕國民黨中投公司向行政院黨產會申報不實，涉及隱匿財產？據了解，中投董事林恆志於今年八月，自行向黨產會申報其受託保管中投資產新台幣六千多萬元，但中投公司四月七日向黨產會申報財產中，卻未主動揭露這筆信託資產。

根據信託委託書，該筆六千萬元為中投預先準備的「訴訟基金」，黨產會委員質疑，黨產處理行得正，一切秉公依法處理，國民黨怎麼要「預先」準備高達六千萬元的訴訟基金？

國民黨：中投預先準備的訴訟基金

國民黨發言人黃健豪回應表示，中投公司依法申報現有財產，被質疑的六千萬元信託資產，因為本已信託給林恆志，在會計科目上被列為「費用支出」，因此在法律上的申報義務人，本來就是林恆志，而不是中投公司，也不是國民黨；且依據黨產會說法，即證明受託人林恆志已依法向黨產會申報此筆信託費用。

中投公司已於去年十一月遭黨產會認定為國民黨附隨組織，並命國民黨所持中投股權全數收歸國有，本訴仍在進行。

據了解，林恆志提供黨產會的信託委託書中，指出中投先於二○○七年四月交付三千萬元予國民黨智庫學者吳永乾為受託管理人，隔年再託三千萬元給吳，總共六千萬元。

信託委託書也揭示，中投所信託的六千萬元，目的為光華的員工及國民黨主管，若因中投公司相關業務，涉及訴訟時的「訴訟基金」。

自二○○七年至今，信託契約共經八次增補，逐步將歷任中投董監事增列為受益人。不過據悉，林恆志向黨產會表示，他受託期間，沒有支領任何報酬，至於這筆六千萬元款項，在受託期間，也只有支付前國民黨行管會主委林德瑞十五萬元。

黨產會將追查支付林德瑞15萬元原因

黨產會委員強調，「信託給自然人，除非中投或受託管理人誠實揭露，否則根本不會知道有這筆錢」，調查也會造成困擾。黨產會已發函林恆志，指出該筆六千萬元屬於推定的不當取得財產，未來所有動支，必須經過黨產會同意。黨產會委員也表示，將釐清中投是否涉及隱匿無申報，也要追查支付林德瑞十五萬元原因。

根據「政黨及其附隨組織不當取得財產條例」規定，政黨、附隨組織及其受託管理人應於條例施行之日起一年內向黨產會申報財產；若黨產會調查有故意或重大過失隱匿等，該財產推定為不當取得財產，得命移轉國有。