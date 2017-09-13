華航團協判決 有助勞資協商／非工會人員介入不算團協 交通業界大多肯定

〔記者陳宜加、黃以敬／台北報導〕去年華航空服員罷工迫使資方同意加薪訴求，但華航也對企業工會等其他員工加薪，引發主導罷工的職業工會不滿而提告，但遭法院判定敗訴，認定非工會人員介入即不算法定「團體協約」，而且資方對於「突襲式罷工」可採取合理的應變對抗。交通業界昨日大多肯定此一判決具有關鍵意義，有助依循處理勞資協商；但是對於目前常有複數工會介入勞資協商造成阻力與亂象，更希望政府找出解方，還給交通產業健全發展環境。
複數工會協商難題仍待解決
目前工會法、團體協約法等法令開放複數工會型態多元，且都可取得與資方的協商權，但工會之間一旦不同調、互相競合，不僅勞資協商難有成果，更易衍生糾紛，造成勞資與消費者三輸。
去年華航罷工事件後，又陸續發生台鐵員工春節集體請假、長榮空服員集體請颱風假等事件。其中華航不僅得面對職業工會、企業工會相繼要求談判，不同工會還互嗆造成內部對立；台鐵也曾爆出企業工會與產業工會不同調的爭議。
長榮考慮調整團協方式
而目前正在進行空服員團體協商的長榮航空，雖其內部已有企業工會，但由於逾半數空服員已加入桃園市空服員職業工會，因此協商演成由職工主導的局面，過程中亦有非會員坐上談判桌。
長榮集團發言人柯金成表示，既然法院作出判決，所有人都須遵守，將再與律師討論，更細緻解讀判決內容，討論是否調整目前的團體協商方式。他強調，現今企業不可能封閉，也願意傾聽勞工心聲，設法解決問題，因此勞資雙方應該和諧，目標一致要讓公司更好。
他指出，企業工會其實最能全面反映員工需求，但礙於台灣法規，各類工會取得合法協商權，就須展開協商。就企業立場，當然希望勞資協商更單純，若與複數工會協商，工會具本位主義，企業更無所適從。
遠東航空今年也曾爆發勞資爭議，遠航副總盧紀融表示，法院有判決讓企業可依循，確實是好事，也影響未來處理勞資問題的方式，若非員工，不應參與公司事務；但目前遠航與勞方溝通順暢，勞資間沒有大問題。
台鐵局長鹿潔身表示，現行團協法已有明文規定工會需有台鐵半數員工加入才能有協商權，因此目前僅台鐵內部的企業工會有協商權，每月召開勞資會議，溝通順暢。但也希望政府能修法協助減少工會競爭及勞資對立，企業必須勞資和諧才能正向發展。