幫緬甸媽媽返鄉圓夢 國二生成新住民大使

2017-09-13

〔記者陳鳳麗／南投報導〕幫遠嫁台灣的新住民媽媽圓「返鄉夢」，南投縣立旭光高中國二學生李凱莉，在老師洪佩薇協助下寫的計畫，獲移民署選中，補助親師3人到緬甸。李母回鄉夢成真激動不已，李凱莉拜訪當地孤兒院等機構，則認真介紹台灣，也藉教摺紙飛機傳達勇敢追夢的信念。

寫申請計畫書 獲公費補助

希望一改大家對「新台灣之子」的印象，活潑開朗的李凱莉，成績始終保持在全校前5%，且從不諱言自己的媽媽是來自緬甸的新住民。

今年校方釋出移民署有「新住民子女海外培力計畫」的消息後，鼓勵新住民之子認真寫計畫，被選中的話就可公費送親子回媽媽的故鄉，李凱莉知道媽媽很想家，於是積極寫計畫。長年擔任國際志工的洪佩薇老師大力協助，「親師組」計畫雀屏中選，上個月共同前往緬甸20天。

李凱莉對母親故鄉交通不便、生活還不夠現代化，幾無怨言，即使每次到親戚家都要由舅舅開至少5小時的車，且一路顛簸，她也總是說「沒關係！這樣不錯！」讓洪佩薇大為佩服。

拜訪孤兒院 介紹台灣

洪佩薇說，此行拜訪孤兒院等機構，李凱莉認真介紹台灣的風土人情，也把就讀的學校特色告訴這群孩子，請媽媽故鄉的孩子，有機會一定要到台灣玩。李凱莉也教這群小朋友摺紙飛機，告訴他們「紙飛機承載夢想」，當大家寫完夢想，就一起把飛機射出，場面溫馨。

李凱莉已成為學校新住民大使，昨日也首次向同年級的同學介紹緬甸，她的經歷透過影片和照片解說，生動有趣，同學個個聽得入神。