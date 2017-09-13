文言文占比45～55％ 教部稱不違法

2017-09-13

〔記者林曉雲／台北報導〕12年國教普通高中國語文領域課綱文白之爭，課審大會10日決定文言文占比仍高達45％到55％，引發部分課審委員質疑結論不符多數委員期待，批評課審大會投票議事規則有問題，更有立委質疑違法。教育部次長林騰蛟昨天召開適法性檢討會議，初步認為沒有違法，教育部不會自己翻案，課審大會委員如果認為有疑義，可在9月23日課審大會確認上次會議紀錄時提出，再由大會討論決定是否重議。

但有委員批評教育部睜眼說廢話，55％的研修小組提案根本未表決，恐怕連「表決無效」的覆議都無法提出。

9/23可提是否重議

教育部課審大會在10日審議文白比例，因調降文言文比例的4個案子均未獲得過半數同意票而失敗，大會竟「逕予通過研修小組提案」，文言文比例維持45％到55％。由於研修小組提案未經課審大會表決，引發各界質疑。

林騰蛟表示，依高級中等教育法等規定，課綱審議是課審大會的權責，當天所有議程都徵詢過在場委員，結論也是依課審大會的表決結果，課綱審議的決定權限不在教育部，教育部不會自己推翻課審大會通過的文言文比例，課審大會委員如有不同意見，可在下次會議提出。

課審大會委員、台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，9月23日因另有要事請假，但他會預先以書面方式提出程序性疑義。謝國清說明，當天對於4個調降文言文比例的提案，須過半數同意才能成立。大會以舉手表決方式進行，照理只須詢問「同意票數」，未舉手同意即代表反對，但主席卻問了「同意和反對」，造成多人「不同意也不反對而棄權」。4案未通過，主席裁示「逕予通過研修小組提案」。問題是研修小組提案並未經表決，「讓委員無法提出覆議」，有必要修改決議方式。

教部被批說廢話

課審大會學生委員蕭竹均也表示，課審大會通過文言文比例45％到55％已確定，即使在下次課審大會對會議紀錄提出疑義，也無法對「未表決的確定結果」，提出任何新的動議，教育部只是在說廢話。

林騰蛟未直接回應委員的質疑，只表示普高國語文領綱全部審完之後，課審大會將針對整份普高的國語文課綱進行總投票，分為「通過」、「逕為修正後通過」、「再審議：提出修正建議，由原課程綱要草案擬訂單位參酌修正後再行審議」，以及「不通過：應出具理由」，委員可以據以表達想法。