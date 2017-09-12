化療 從遲疑到接受 大腸癌患者：樂觀面對

2017-09-12

記者王俊忠／台南報導

公務員退休的61歲陳姓男子，去年暴瘦，今年5月檢查出罹患大腸癌第3期，緊急開刀；原本對於化療頗多疑慮，但經家族會議討論後，仍決定接受化療，目前要進行第5次療程。昨天他出面感謝台南市立醫院醫護團隊，並說不後悔做化療，強調癌友不要悲觀、不要被癌症擊垮，面對、接受並挑戰它！

這位退休公務員現身說，退休後一直維持運動，跑步一跑就是3、4千公尺，很注意健康，去年突然暴瘦、體重減輕，起初以為是正常的、不以為意，直到今年5月15日到台南市立醫院檢查出罹患大腸癌第3期後，由該院副院長、大腸直腸外科醫師林逸文替他動刀切除癌細胞。

開刀後，因為患者是大腸癌第3期，醫護團隊徵詢陳男「是否要做化療」？陳男坦言，妻子與外界親友對化療都存有疑慮，因為做了都會有副作用，為此，他與妻子、2位孩子開家族會議討論後，以3票同意、1票反對（妻子反對化療）決定接受化療。

陳男說，目前要進行第5次化療，預定進行12次化療療程。

對於決定接受化療，他表示，並未後悔，接受化療是對的，因為自己還算樂觀、勇於面對癌魔，有一些患者聽到罹患癌症，心裡都覺得冷掉了，他建議癌友千萬不要被癌症擊垮，要用輕鬆愉快的心情來面對、接受及挑戰它，如此較能打敗病魔、找回健康人生。

台南市立醫院血液腫瘤科醫師李楊成表示，癌症患者開刀後，是否接受化療？常因為資訊不對稱緣故，造成病人易心生畏懼，希望透過醫病共享決策，由醫師與癌症個管師協助癌友了解病症，再一起決定治療方針，而非被動接受醫師指引治療。