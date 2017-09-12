供血不平衡一大一小 腹中手術搶救雙胞胎

2017-09-12

記者林惠琴／台北報導

31歲許小姐腹中懷有雙胞胎，在妊娠20週多時，發現胎兒臍帶血流產生阻力變化，出現嚴重的雙胞胎輸血症候群，導致2名胎兒臍帶血供應量不平衡，造成大寶羊水過多、有胎兒水腫情形，小寶則是羊水太少、體重也偏小，可能有致死風險，所幸經胎兒鏡雷射電燒手術後，平衡血液來源，已平安生下一對女娃。

收治案例的馬偕醫院婦產科部高危險妊娠科主任陳震宇表示，同卵雙胞胎胚胎發育過程中，大約有10–15%的機率會出現雙胞胎輸血症候群，因為雙胞胎彼此間胎盤的血管相通，造成其中一名胎兒血液輸送到另一名胎兒上，兩者失去平衡，供給血液方會出現羊水過少、胎兒較小的情況，接受血液方則是有羊水過多、胎兒水腫的現象。

陳震宇指出，雙胞胎輸血症候群嚴重者死亡率可達9成，且愈早發生預後愈差，未經治療而產下的胎兒，約5成機率有神經學表現異常，例如腦性麻痺等。

陳震宇說明，過去治療雙胞胎輸血症候群以羊水抽吸、胎膜打破等方式，但現在已可透過胎兒鏡雷射電燒手術進行處置，通常建議於妊娠16–26週之間接受療程。

透過胎兒鏡雷射電燒手術

以前述31歲許小姐為例，妊娠21週時，於孕婦肚皮上注射麻醉針，切開3mm（毫米）的小洞，將胎兒鏡放入子宮內，在胎兒鏡下利用雷射電燒阻斷胎盤間血管相通的地方。

陳震宇強調，許小姐接受療程完畢後，持續妊娠，並按時產檢，直至35週時進行剖腹產，寶寶出生時，分別有1620公克、1640公克，且小寶比大寶多20公克，如今發育情況良好。

陳震宇提醒，若是懷有同卵雙胞胎的孕婦，發現肚子莫名急速變大、不舒服，最好儘速進一步檢查，以免錯過黃金治療期。

另外，陳震宇補充，胎兒發生先天性異常的機率約3%，除了雙胞胎輸血症候群外，子宮內胎兒治療也可應用於治療肺積水或泌尿道阻塞、胎兒貧血、先天性橫膈膜疝氣、先天性尾骨腫瘤及脊椎脊膜膨出等疾病。