不再抖抖手 醫薩刀改善原發性震顫

2017-09-12

記者劉曉欣／彰化報導

「抖抖手」有多痛苦？沒有經歷過的人，真的很難想像！

彰化縣52歲粘姓男子，10年來因雙手抖動之苦，連拿筷子夾菜都有困難，吃飯要老婆幫他夾好放在碗中，再用湯匙拿來吃，且去銀行辦理手續時，寫出來的字跡就像是「毛毛蟲」一樣，還被要求重寫，讓他相當自卑。

不只是餐廳、銀行不敢去，連只是要擠牙膏的生活小事，都因為雙手會頻頻發抖而變成最困難的大事，必須用手夾緊牙膏，再擠至牙刷上，最後經就醫檢查確診為「原發性震顫」。

同樣深受「抖抖手」之苦的還有58歲孫姓男子。他從事裝潢工作，原本鎖螺絲是再簡單不過的事，但5年多來卻也因為「抖抖手」，變得很不容易辦到；另外，在魚市場擔任批發工作的56歲黃姓男子，也是長期承受雙手抖動之苦。

彰濱秀傳醫院神經科主任魏誠佑表示，這3名患者都是「原發性震顫」，發病原因不明，雖然很少導致失能或是殘障，卻對生活與社交產生很大的影響，加上藥物治療的療效有限，被公認為「難治之症」。

彰濱秀傳神經科醫師陳致霖指出，65歲以上的人，每5人就有1人罹患「原發性震顫」，40歲以上的人則每20人就有1人；症狀會隨著年齡增加而惡化，約一半患者有家族遺傳史。

不必進行開顱手術

「原發性震顫」與腦部異常放電有關，過去治療以服用藥物為主，僅輕症患者見效，較嚴重病人則是成效有限，可能需要開顱手術處置，但現在有醫院引進「超音波腦神經治療儀」（以下稱「醫薩刀」），經過療程可以改善腦部異常放電，進而緩解「抖抖手」的困擾。

彰化秀傳醫院神經微創外科主任張維傑表示，用「醫薩刀」治療「原發性震顫」，最大特點在於不必進行開顱手術、全身麻醉，只要針對大腦視丘相關區域進行超音波的能量聚焦治療，就可以有效改善症狀。

目前上述3名「原發性震顫」患者，經過「醫薩刀」治療後，第1位可以自己夾菜吃飯、上銀行填寫資料、單手擠牙膏，其餘2位也終於可以正常工作。