竹縣義民祭 表演學生淋雨4小時

2017-09-12

文化局長昨到校致歉

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣私立義民中學學生九日參加義民祭的表演活動，未料天公不作美、下了大雨，偏偏主辦單位沒準備雨衣和躲雨的地方，讓他們淋了四個小時的雨。有學生到臉書社團《爆料公社》爆料，批評主辦單位沒給他們應有的尊重。縣府文化局長張宜真昨到學校致歉說，文化局在第一時間沒有給表演者雨衣，將檢討改進，也再次感謝表演的學生在開幕式完成表演。

學生爆料說，原以為會取消活動或延後，結果照跳，先不論佔用他們假日時間沒有補假，生病了怎麼辦？主辦單位一開始沒準備雨衣，也沒有地方可以躲雨，最後老師陪他們一起淋，淋到衣服下襬都可以擰出水了，「雨衣大概十二點才拿過來，那穿了跟沒穿有什麼不一樣嗎？」

他還說，表演完也只是感謝那些有名氣的官員，對他們這些淋雨表演的學生並無一句感謝。他們吃苦沒有關係，但希望給他們應有的尊重。

參加義民祭的網友留言說：「那些高官在上面高興地發表言論，也沒想想下面可憐的小孩個個都淋成落湯雞了，真是不捨。」還有網友說：「感覺是別人的孩子死不完，主辦單位太失職了！」

義民中學校長賴文政說，當天有三百名學生參加這項表演活動，起初雨很小，所以沒想到要盡快聯繫主辦單位準備雨衣。想不到後來雨越下越大，對學生感到非常抱歉。還好學生回來後大致平安健康，有了這次經驗，以後活動會事先安排雨天備案。