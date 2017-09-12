和春教學品質不佳 明年6系停招

2017-09-12

〔記者吳柏軒、黃良傑、洪臣宏／綜合報導〕少子化導致多所學校科系停招，如今更傳出違法弊案；和春技術學院涉嫌冒用上百名中年原住民充當人頭學生、詐領上千萬元補助費。教育部指出，和春因教學品質不佳，有六個科系將自一○七學年停招，若違法假造人頭學生，將追回補助款等不當所得。

教部︰若違法假造人頭學生 將追回補助款

高雄地檢署證實，日前收到教育部函文，列出上百名原民、低收學生，指和春以他們充當人頭學生，向教育部詐領補助，已陸續約談釐清為何沒到校上課，暫將此案列為「他」字案，未來不排除改列「偵」字案。

教育部技職司長楊玉惠說明，教育部近年到和春查核，雖有發現原住民學生人數明顯增加，其中有人年紀偏高，但因教育部沒有司法調查權，迄今查不出問題，未來將全力配合司法單位調查。若證實和春違法，過去不法所得的獎補助款一定會追回，同時祭出行政責任糾正與懲處。依照私校法第八十條，情節重大者還能處卅萬到一百五十萬元罰鍰。

和春︰多數原民生都有來上課

至於傳出和春是為了達到三千名學生人數而鋌而走險，楊玉惠說，列為專案輔導學校還有其他指標，如財務狀況、教師欠薪等。

和春校方人員強調，多數原民生都有來上課，有週刊報導指原民學生造假相關情節是子虛烏有，已委請律師提告。

此外，楊玉惠特別指出，和春在一○二學年起就列入專案輔導學校，每學期進行教學品質查核，過程發現，有些班級明明有排課，但課堂上沒學生，有時老師也沒到。學校提出學生到企業參訪、遠距教學等解釋，但幾次查核認定其教學品質有問題，因此決定祭出行政處分，自一○七學年起，資工、電機工程、應用外語、企管、行銷流通、財務金融等六系勒令停招。

教育部統計，九月開學的一○六學年，共有公私立大學九十四個科系停招、公私立技專也有一百四十三個科系學制停招。

教育部指出，去年到今年也有不少私校出狀況，如南榮科技大學傳校長賣假學歷案，註冊率全國墊底；亞太技術學院也一度被教育部要求停招，後來董事會增資而改成減招；台灣觀光學院董事會一月決定停招六系，卻拖到七、八月仍辦考試分發，最後爆出學生「未入學」就被迫轉校。

楊玉惠表示，未來將等各校統整今年的註冊率，進行一○七學年度的招生名額審核，恐還有不少學校及科系面臨停招命運，預計今年年底之前就會正式整理對外公告，也盼未來趕緊修法通過私立大專校院轉型及退場條例草案，讓官方有依據可施行退場手段。