文言文多 廖玉蕙︰偏鄉孩子很苦

2017-09-12

〔記者吳柏軒、凌美雪／台北報導〕教育部課審大會前日決議採行研修小組提案、文言文比例高達四成五到五成五，多位台文學者及作家皆表示無法接受，強調「輸的是教育部」、最慘的是孩子們，感嘆學生學習遭「拋棄」，國語文教育朝向菁英教育、已失去「國民教育」的真諦。

作家廖玉蕙就說，文言文比例為四成五到五成五，若再加上中華文化教材已近六成五，且課審會把「古代作品中淺近文言」也列入白話文，真正的白話文比例就更少了。而她實地走訪偏鄉，發現文言文多，孩子很苦，「十二年國教既是每個孩子都必須接受的教育，就應該要照顧大部分的人。」

廖玉蕙說，既然大勢已定，只好在選文、選修及教法上，繼續努力，不能貴古賤今，「先選切合學生心境的文章；對於情感的領會，一定是現在的文章更能感動人心。」

台灣文學學會理事長、詩人向陽（本名林淇瀁）說，國文課綱的審議必須符合「國民教育」。他回憶求學階段，後段同學因文言文背不起來，成績差被老師打，進而痛恨國文、閱讀，最後連帶文章也不太會寫。

陳萬益︰「輸的是教育部」

向陽建議課審會廣納真正的學者，才能避免會議上看似公民議決，但最後其實還是被「菁英教育」的思想綁架。

清華大學退休教授、前九五課綱召集人陳萬益看待課綱的文白之爭，直指「輸的是教育部」，最慘的是孩子。高比例的文言文勢必綁架課文內容，呼籲教育部認真面對「文白沉痾」，全面啟動檢討，召集關心的專家學者進行國文課本的實驗教材編撰計畫，找出最符合時代潮流、多人接受的內容，並適度彈性調整，避免台灣國文課本不斷落後其他國家，避免台灣孩子的閱讀力在國際排名持續落後。