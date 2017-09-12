國教行動聯盟強調 雙版本才有助於適性教學

2017-09-12

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部前天召開課程審議大會，決議十二年國教高中國語文的文言文比例訂於四十五％至五十五％，國教行動聯盟昨發聲明指出，對此決定感到失望，十二年國教強調適性揚才，就應該依照學生需求提供適性學習的機會，教育部為何不能提供更適合的教材給對國語文沒有太大興趣的孩子呢？再次呼籲未來應推出Ａ（四十五％）、Ｂ（五十五％）兩版本課本，才能真正有助於適性教學。

國教行動聯盟理事長王立昇表示，每個孩子天性都不同，語言智能強的孩子較能構築文學涵養，其所學國語文教材中的文言文比例就可較高。但有些孩子數理強，若給其高達四成五以上的文言文比例教材，恐就會因字義無法理解、耽誤思考空間，三成文言文比例應就夠了。尤其現在高中現場，早已分成理組跟文組，理工科學生與其讀太多文言文，不如多花時間在可培養思辨、推理的白話文上。

王立昇建議，國文教材應採Ａ、Ｂ雙版本，高、低不同的文言文內容，避免高比例文言文扼殺孩子學語言的興趣。

教育部國教署長邱乾國則解釋，這次課綱已有將文言文課文內容刪減，首先是國文必修課從廿四學分降到十八學分，其次是課綱草案從過去的四十五％到六十五％，下修十％為四十五％到五十五％。估算文言文課文數從現行三年四十九課，下修到廿四到廿八課左右，孩子負擔實質上應有減輕。