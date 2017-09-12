文言55%案未表決 挨轟程序瑕疵

2017-09-12

〔記者吳柏軒、曾韋禎／台北報導〕教育部前天審議十二年國教國語文課綱的文言文、白話文比例案，研擬將文言文比例下修，但未經大會委員確認國教院課發會研修小組先前所提草案是否需修正，就直接對其他動議案進行表決，結果動議四案票數未過半而無法通過，研修小組草案卻不僅可「特權」跳過表決程序，甚至可一字不修就原案通過。部分課審委員及外界強烈呼籲教育部補正程序瑕疵，重啟文白比例修正動議，以免爭議擴大。

課審大會學生代表廖浩翔則表示，這次審議的是普通高中的國語文課綱，但國語文還有技職高中、綜合高中的版本待審，此外，整份十二年國教課綱也還需再進行最後確認表決，他將先提案要求研修小組針對文言、白話如何促進國語文教育提出書面報告，希望讓文白比例案先擱置，課審大會可對國語文教育再討論。

教育部課審大會委員之一、台灣家長教育聯盟理事長謝國清昨日還原當天會議過程，討論到文白比例案時，除有研修小組所提文言「四十五％到五十五％」案，普通高中分組提案「文言比例上限三十％」，討論過程中又有委員提出「三十％到四十％」、「四十％到五十％」、甚至有人建議「全數刪除」文言比例、亦即不限定文言和白話各佔比多少的臨時動議，最後只有後面四案進入表決，但完全沒有討論關鍵問題：「文言文到底要不要下修？」

謝國清也說，觀察大多數現場委員是想下修文言文比例，但因為四個臨時議案互斥，再加上後提名先表決，且表決只要過半，其他議案就不再投票，因此四個動議的順序也很重要。他坦言，第一個表決案是全數刪除比例，他不想全刪、但又希望下修，只好投棄權票，等到支持的三到四成案才同意，研判這也是各案棄權票過多的原因，直指：「這次是會議程序失誤，讓課審委員的多數聲音反而消失。」

台灣文學學會理事長、詩人向陽認為，課審大會未重新表決研修小組草案，有程序瑕疵，且說不定也不會通過，呼籲教育部召開臨時會，補正程序，重新表決。

民進黨立委陳其邁也要求教育部提出復議。他指出，若真要表決的話，應該由遠而近，依序是第一、四、三、二案才對；再者，出席委員共四十五人，棄權票最多高達二十八票，明顯過高。

立委管碧玲︰原案免議決「這就是違法」

民進黨立委管碧玲指出，教育部將分組表決通過的兩案，區分為原案和修正案，保護了原案不必經過大會議決之特權，「這就是違法」。

教育部國教署長邱乾國解釋，課審大會前開過六次，過程中皆是以研修小組的草案為基礎，委員有意見，便提案動議並表決，表決過就修正，表決沒過就依原案，課審委員應已習慣，棄權影響也都知悉。

但國教行動聯盟理事長王立昇批評，課審大會有重組、有不少新委員，四個修正提案沒通過，也應重新表決原案。而且修正動議表決中，棄權的人數過多，但表決必須在場一半通過，等於是絕對多數，而棄權票就類似不同意，他質疑教育部及課審委員沒認清議事規則。