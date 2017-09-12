iPhone7系列在台熱銷 對手難超越

2017-09-12

〔記者譚偉晟／台北報導〕隨著蘋果（Apple）新一代手機產品iPhone8系列與iPhone X即將面世，台灣民眾對iPhone的熱愛也再次引起討論。自從iPhone7推出以來，蘋果在台灣的地位無可撼動，沒有一款手機的熱銷程度可以達到iPhone7系列的表現。

根據台灣市調機構報告的資料顯示，iPhone7去年九月在台推出，128GB版本立刻衝上台灣手機銷售榜的第一名，在蟬聯兩個月冠軍後，iPhone7 Plus 128GB立刻接手，成為二○一六年十一月到今年七月這段期間，國內最暢銷的智慧型手機。

iPhone8可能延後出貨

電信業者指出，相較之下，Android系統手機中，僅有三星推出的旗艦機種Galaxy S8+曾經在今年五月開賣的當月逼近iPhone7的銷量，但也未能超越。其他包括華碩的Zenfone3、三星的Galaxy J7與Galaxy J2、OPPO的R11儘管銷量不錯，但都不是旗艦機種，因此對銷售額表現上幫助有限。

不過，有消息指出，iPhone8由於在Touch ID技術整合螢幕的研發進度落後，影響到量產時程，導致初期供貨量不足，因此正式販售的時間可能會更晚一些，恐怕會在先前預期的九月二十二日之後數週才會出貨。若是消息成真，預期會對iPhone在九月的銷售表現有所影響。