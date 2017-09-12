iPhone X售價 可能逾3萬

2017-09-12

〔記者譚偉晟、楊綿傑／台北報導〕由於採用OLED

螢幕與多項新技術，外電指出，蘋果（Apple）的全新智慧型手機iPhone X售價恐怕不會低於一千美元（三萬台幣以上）。為了搶客，通路商燦坤昨率先宣布即日起啟動「iPhone舊換新估估機計畫」，其他電信業者據傳也將推出預購活動。

多次準確踢爆蘋果手機消息的Benjamin Geskin，透過推特（Twitter）曝光了iPhone8的機型與售價資訊，其中最低容量為64GB、售價九百九十九美元；接著是256GB版本、售價一千零九十九美元，以及512GB版本、售價一千一百九十九美元。由於最基本款的iPhone X 64GB預期價格會逼近一千美元，因此在台灣的售價被認為將會突破三萬台幣。

傳台灣被列首發 業者最快15日開放預購

對於價格提升的原因，凱基證券分析師郭明錤的報告認為是因為三星取得iPhone X螢幕獨家供應權，提升了議價能力；原本在iPhone7上所使用的LCD螢幕，成本約落在四十五美元到五十五美元之間，但三星把OLED螢幕的成本喊價到一百二十美元到一百三十美元之間。

外傳台灣被列為首發國家，本月十五日將於各電信業者及蘋果台灣官網同步開放預購，對此五大電信與通路商皆低調不願承認，擔心違反蘋果的保密協議。

不過，通路商燦坤已啟動「iPhone舊換新估估機計畫」，九月底前，只要帶著舊款蘋果手機到燦坤Apple Shop，經過鑑價，可以抵換新機。iPhone7 Plus折價最多、最高可折一萬八千八百元；iPhone6則可折六千六百元至一萬零四百元，且可多台手機折抵一支新機。

至於其他電信業者，據傳中華電信已設置「秒殺拚手快、開搶比準備」數位門市專頁，只要填寫電子郵件信箱，可獲得iPhone最新商品資訊，遠傳也有可能跟進。台灣大哥大、台灣之星、亞太電信等業者則可能舉辦預購活動。不過，業者昨天都不願證實，強調發表會後再公布。