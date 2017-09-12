10週年創新設計 iPhone X明晨亮相

2017-09-12

〔記者譚偉晟／台北報導〕全新的iPhone X要亮相了！蘋果（Apple）預計台灣時間九月十三日凌晨一點發表新款手機，預期將會有多項創新設計，包含採用幾乎全螢幕的觸控面板、全新的擴增實境（Augmented Reality, AR）應用、取代指紋辨識的臉部辨識功能，以及支援無線充電功能。

彭博報導指出，iOS11作業系統的部分代碼顯示，預計發布的三款新iPhone將被命名為iPhone8、iPhone8 Plus和iPhone X。iPhone8和iPhone8 Plus是當前iPhone機型的延續，而iPhone X是擁有全新設計的高階版，配有更清晰的OLED螢幕、升級相機及3D臉部識別功能。「X」是羅馬數字的「十」，iPhone X名稱中的「X」可能是暗指iPhone系列十週年特別版。

彭博指蘋果將首次在iPhone X上採用OLED螢幕，並採用幾乎無邊框的設計，讓螢幕僅保留上方的鏡頭等感測模組的小區域，底部則會取消Home鍵設計，手機正面幾乎只剩下螢幕。

螢幕所保留的區域，會設置多個感測鏡頭，包含3D感測鏡頭、紅外線感測鏡頭等，強化擴增實境的應用。

此外，iPhone X將透過前置的多個感測鏡頭，應用人臉辨識功能取代Touch ID的指紋辨識，做為手機解鎖與Apple Pay驗證身分的方式；另外，iPhone X可望與Apple Watch一樣具備無線感應充電的功能。