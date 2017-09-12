上任首颱！賴清德經驗談 期許氣象預報即時準確

2017-09-12

〔記者蕭玗欣、林彥彤／台北報導〕中颱泰利不斷增強，可能成為今年第一個登陸襲台的強颱，行政院長賴清德面對上任後第一個颱風，昨日上午親往氣象局聽取簡報。在台南市長任內多次面臨防颱挑戰，賴清德昨日特別提醒，氣象局預報資料是地方政府唯一的依據，因此預報內容務必要即時、準確，若雨量以少報多，放颱風假還是小事，若以多報少，水庫事先洩洪恐造成生活上不小影響，這是他過去在地方的經驗，也是對氣象局的期待。

賴清德說，泰利是他接任閣揆後第一個來台灣的颱風，因此他特別到場為最辛苦的氣象局人員加油打氣。而依據氣象局簡報內容，泰利一定會侵襲台灣，而且不只是中颱，最可能受影響的東北部及中南部地區一定要事先做好防颱準備，甚至現在起就可以做預防性的撤離。

颱風還沒來 蔥價已飆到165元

而儘管泰利颱風尚未登陸，卻已傳出菜價蠢蠢欲動，青蔥批發價格已飆到每公斤一百六十五．四元，比去年同期貴三倍，若此次颱風又造成蔥損，價格恐再上飆。

批發市場行情交易網站顯示，九月十日水果批發價每公斤卅七．一元，香蕉十七．六元、柚子卅七．二元；蔬菜則是卅四．四元，其中青蔥則是比去年同期四十五．二元貴了三倍以上。

農糧署副署長蘇茂祥指出，今年夏天蔬果價格還算平穩，批發價卅至四十元間都算親民價格，但今年青蔥價格的確比往年貴，特別是七月尼莎颱風過後，七月底青蔥批發價一百卅一．九元，一路漲到現在一百六十五．四元，由於青蔥產地宜蘭淹水嚴重，加上復耕慢，估計要等三至四個月後才會降價，若此次風災再造成淹水，價格恐又會再漲。

蘇茂祥說，颱風將至，各地農民已加緊搶收蔬果，包含青蔥、鳳梨、柚子、木瓜、香蕉及楊桃等，以減少損失；而大宗蔬菜如高麗菜、結球白菜等，則請農團協助購貯入庫冷藏。但還是提醒消費者勿有預期心理搶購，並呼籲農友，颱風若有災情，請主動向地方政府通報求助。