中颱泰利暴風圈明襲北台／太平洋高壓影響登陸路徑 週四全台防強風豪雨

2017-09-12

可能以強颱等級逼近台灣

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年第十八號颱風泰利昨晚升格為中颱，而且還在持續增強，可能以強颱等級逼近台灣；氣象局強調，今天將陸續發布海上警報及陸上警報，北部地區會先出現飄雨，颱風暴風圈最快週三下午觸陸，週三下午到週四影響全台最劇烈。颱風速度相當快且在持續增強，侵台時七級暴風半徑可能擴大為兩百廿公里，全台可能都會籠罩在暴風圈中。

路徑持續北修 可能不會登陸

颱風路徑還在持續北修，氣象局預測颱風中心登陸地點會由原本的宜花、再北移到基隆北方海岸，甚至颱風中心有可能不會登陸、而是擦邊通過北台灣附近海面。

氣象局科長謝明昌表示，無論如何，台灣自週三開始就會受泰利颱風外圍環流影響，北部、東半部會感受到風雨，週四是中心最接近台灣陸地的時間，影響最劇烈，全台都會感受到強風豪雨；泰利靠近台灣地區後，速度放慢，估計全台雨量也會增加，陣風甚至可達十三到十五級，若發展成強颱，陣風可達十六級以上，民眾一定要做好防災準備。

熱低壓今恐成颱 不影響台灣

另，菲律賓海面昨上午有熱帶性低氣壓生成，氣象局預報員李孟軒表示，位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，有可能今天白天成為第十九號颱風杜蘇芮（Doksuri，韓國命名），目前往西方向移動，預計將通過菲律賓進入南海。

由於泰利颱風仍在增強，該熱帶性低氣壓若發展成颱風，恐受到泰利牽引，改往東北方向前進，並逐漸減弱為熱帶性低氣壓；就目前觀測來看，對台灣影響有限。

12年前強颱泰利同路徑侵台

泰利威力持續增強，不排除以強颱等級襲台，氣象局預報中心主任呂國臣表示，二○○五年也有一個泰利強颱，路徑相似，都屬於從東北角登陸、掃過北台灣的第二類侵台路徑，按過去經驗來看，這類颱風都是朝西北西方向進行，並在宜花附近登陸，登陸前外圍環流為北台灣、東半部帶來驚人雨勢，隨著颱風中心登陸後，外圍環流雨勢則會再擴及中南部。

北部山區雨量上看一千毫米

呂國臣也預估，泰利颱風將一路朝台灣東北角逼近，預估將在北部登陸，首當其衝的宜蘭、北部山區最大雨量恐上看一千毫米，中南部山區則因颱風外圍環流影響、也恐有豪雨侵襲，未來颱風路徑若持續往北修，中部降雨則會更明顯。