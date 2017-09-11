華航2維修員 修機摔成重傷

2017-09-11

一人頭骨裂 一人穿刺性骨折

〔記者姚介修、陳宜加／綜合報導〕9月9日上午華航維修廠棚內一架空中巴士A330發生工安意外，2名維修人員因操作程序疏忽，不幸摔落造成嚴重傷害。華航表示已將2人送醫救治，也成立專案調查原因，並通報勞動部北區職安中心。

據指出，這架A330型客機9日清晨安排全機噴漆作業，因此機艙出氣孔先全部封住。另一方面，有修護員準備進入客艙維修，擔心機艙內過度悶熱，便接駁冷氣車將冷氣送進機艙。未料因出氣孔全被封住，冷氣只進不出，造成內部壓力越來越大。

開機門壓力外洩 推倒升降車

維修人員未預見內部壓力問題，打算從飛機鼻輪後方的電子艙門進到飛機，電子艙門因為壓力大、無法往內開啟，2人以工程升降車，想由飛機右側2號門進入，結果在機門開啟之際，因為壓力關係迅速外推，升降車被推倒，維修人員也直接彈落到地面，造成一人頭骨破裂，另一人則是穿刺性骨折，現場人員發現後立即叫救護車送醫急救。據指出，2人傷勢嚴重，但已恢復意識，無生命危險。

資深航空人員指出，如果機艙內艙壓每平方英寸超過2磅的壓力（2psi），機門就會打不開，如果接駁冷氣車時，對外出氣孔沒有封閉，就不會有這種問題，顯然是維修人員沒有依照程序執行任務。