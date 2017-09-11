黑猩猩爬出籠 北市動物園遊客奔逃

2017-09-11

攀植栽爬出園區 逛20分鐘自行返回

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市立動物園非洲區黑猩猩「莎莉」昨天下午1時35分跑出展場，遊客看見後四散奔逃、趕緊通報園方，所幸沒有民眾受傷。動物園表示，因黑猩猩園區後方的植栽太長，被莎莉當做梯子借力使力爬出去，莎莉在外逛了20分鐘之後就自行返回園區，之後會把太長的植栽剪短。園方強調，雖隔牆與防逃設施都符合安全高度，平時也有巡檢，但百密一疏，會檢討並改善設施。

台北市立動物園發言人曹先紹表示，35歲（相當於人類87.5歲）的黑猩猩莎莉跑出展場，嚇壞不少遊客，所幸莎莉看見保育員後自行回到展場，有驚無險。

這起事件是動物園這2年來第三起動物逃脫事件，第一次是2015年6月，孟加拉虎「大頭」逃脫欄舍，最後由工作人員出動警局淘汰的鎮暴用盾牌，射麻醉槍後落幕；第二次為2015年7月，亞洲黑熊「小熊」離開欄舍攻擊保育員，導致保育員傷重住加護病房。

曹先紹指出，莎莉突破第一道防線進入遊客觀賞區，經通報，約20分鐘後保育員趕到現場，發現莎莉已回到自己園區，幸好無人受傷。初步研判，展場內設有動物防逃機制，但莎莉每天在活動場摸索場地，昨天可能是利用凹陷處或植物氣根，借力使力，翻越「電牧線」第一道防線到展場外。