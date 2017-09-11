法神父來台奉獻58年 85大壽獲身分證大禮

2017-09-11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕27歲奉派來台服務、迄今58年，法國神父潘世光明天滿85歲，昨天開心地提前拿到生日禮物：由移民署頒發的台灣身分證，成為「正港台灣人」。

愛騎機車傳教 潘世光花蓮趴趴走

潘世光神父（Maurice Poinsot）1932年出生，高中畢業進入法國巴黎神學院，1957年晉鐸成為天主教神父，1959年奉派來台灣，最早在花蓮富里鄉東里村一帶傳教。他留著落腮鬍、騎著打檔車，從玉里鎮高寮、東豐、樂合、安通，富里鄉萬寧、豐南、學田等7個天主堂，南北「趴趴走」超過30公里，教友們形容他是「騎著摩托車傳教」的神父。

因原民部落服務的許多族人都姓潘，他也取漢名「潘世光」，並從1959年開始藉傳教的機會進行田野調查，和春日天主堂的法國神父博利亞合力，以「一卡片一單字」累積近40年時間，將沒有文字的阿美語，以羅馬拼音整理完成法語阿美語字典、阿美語漢語字典。

創設「窮人銀行」 幫阿美族編字典

潘神父傳教時發現部落人對數字、金錢缺乏觀念，便以露德聖母為名，1967年創露德儲蓄合作社，並提供低利貸款，被族人稱為「窮人的銀行」。

在神父創辦的儲蓄合作社工作的乾女兒王菊蘭說，神父3年前生了大病、身體變差，才無法再騎車傳教，目前有輕微失智、需固定注射胰島素，起居由她照顧。

王菊蘭回憶，30年前到都市上班很不適應，接到神父的關懷電話，她哇的一聲哭得稀里嘩啦，神父回說：「妳回來吧！」王菊蘭說，他就像自己父親，部落每個孩子都是潘神父的乾兒子、乾女兒。他看到族人沒收入，自費購買蒸餾鍋爐，教大家提煉香茅油販售，還買三輪貨車當居民交通工具，且買土用很低的租金租給居民耕種，也讓教會有營運經費。

花蓮縣政府民政處處長蕭明甲、移民署人員昨到花蓮玉里鎮東豐天主堂，頒發台灣身分證給潘世光，大家也為神父慶生、唱生日快樂歌，他自謙說：「自己老了、沒用了！」接下來要年輕人繼續加油。