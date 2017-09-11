泰利恐從東部登陸 暴風圈罩全台

2017-09-11

不排除增強為中、強颱

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年第18號颱風泰利，中央氣象局預計最快週二上、下午就會陸續發布海上警報及陸上警報，預計週三清晨開始影響到台灣東半部，且不排除會持續增強為中颱、甚或強颱；目前氣象局預估颱風中心可能在台東與恆春間登陸，美軍資料則偏向花蓮，日本則是台東，由於颱風路徑還有調整空間，氣象局表示，宜花東都可能是颱風中心登陸地點、而暴風圈將會籠罩全台。

氣象局預報員陳依秀表示，目前泰利颱風路徑都還是以時速25至27公里，往西北西方向朝台灣而來，今日上午8點約位於台灣東南東方1600公里；泰利颱風移動過程中，環境條件及海溫熱含量都有利它發展，預估接近台灣時的強度會在中颱以上，且不排除會成為強颱。

氣象局指出，週三起台灣天氣將受到泰利颱風影響，目前颱風7級風半徑100公里，但還在持續增強擴大，預計暴風圈將會影響全台，不可掉以輕心。

颱風影響時間則要看颱風移動速度，由於週三、週四太平洋高壓開始往東退掉，颱風沒有動力，移動速度就會減慢；且這個時間點剛好開始要北轉，雖目前預估影響到週五，但實際情況還是要等時間更接近才能做較準確判斷。

今日各地天氣仍算穩定，週二開始，北台灣及東半部雲量就會增多，下半天東半部跟北部就有降雨的機會。週三起受到泰利颱風影響，各地溫度都會有所下降，各地高溫約30度，低溫約25度，不過在風雨較強的情況下，體感溫度會更涼一些。