修正草案退回 星宇航空恐得再等

2017-09-11

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部將設立航空公司的相關法規修正草案退回民航局，要求通盤檢討民航法規、更具前瞻性。前長榮航空董事長張國煒籌設的星宇航空，原擬依新法申請，恐得再等等。星宇公關長聶國維說，仍將按原訂計畫於年底提出申請。

民航局參考國外作法，以能力、財力作為成立航空公司考量，七月底提出「民用航空運輸業管理規則」修正草案，非航空業者成立航空公司，不再規定公司成立年限，並取消「經營國際運輸或國際貿易五年以上」門檻；另須提出六十億元財力證明。

但交通部八日退回修正草案，主管民航業務的交通部次長范植谷說，國際航空情勢多變，更多廉價航空進軍市場、無人機崛起，出現新興商業模式，以及航空公司財務、飛安等面向。交通部因而要求民航局再通盤檢討現行民航法規，而不只是「民用航空運輸業管理規則」，民航局正持續檢視國際法規，應針對國際市場變化，再提出更具前瞻性的修正內容。

民航局空運組長韓振華表示，原修正草案內容僅針對航空公司設立門檻與配套，將重新全面檢視現行國內、國際法規。但他強調，修法與星宇籌設脫鉤，若星宇找到符合資格的夥伴合資，仍可依現行法規申請。

根據現行規定，非航空業者成立航空公司，公司須設立至少五年以上，且近三年每年營業收入須達新台幣六十億元以上；若要經營國際航線，還必須經營國際運輸或國際貿易五年以上。