補充維他命 因人而異

2017-09-10

圖．文／鄭婉苓

現代人三餐老是在外，再加上熬夜、加班，不知不覺消耗體內營養素，容易使身體缺乏維生素，需要適時補充維他命，幫助身體維持正常機能，特別是長期偏食、飲食不均衡、減重、作息不正常或懷孕、生病等狀況。

◎市售各類維他命品項眾多又該如何選擇呢？

建議可參考成人每日營養素攝取建議量表，先確定自己的需要，而每家產品製劑不同，看看產品的劑量為多少？再依自己所需劑量購買補充。

◎老年族群

老年人由於腸胃吸收較差以及牙口不佳，可攝取的食物種類受限，容易出現營養素缺乏之情形，一般建議可適度補充綜合維他命。

◎孕婦與茹素族群

懷孕時，母體及胎兒組織快速生長，葉酸轉換增加，應適量補充葉酸及維生素B6；長期茹素的人，由於沒有攝取動物類食物，建議可適量補充維生素B12。

◎外食族群

外食餐點通常肉類攝取量偏高，缺乏足量的蔬果，蔬果中富含水溶性維生素B、C大多攝取不足，應提醒自己多攝取天然蔬果或輔助攝取維生素B、C。

此外，不同的維生素是由不同段的腸胃道吸收與利用。一般而言，綜合維他命、水溶性維他命B群和維他命C在飯前、飯後都能吃，但腸胃比較敏感者建議餐後服用，可減少腸胃負擔。

若是脂溶性維生素A、D、E、K則建議在飯後吃，但脂溶性維他命會留存體內，容易造成肝臟的負擔，一般民眾只要三餐充足、均衡，並不必要特別補充。

要提醒的是，均衡飲食並從天然食物中攝取維生素及礦物質還是首選，不能單靠保健食品。雖然維他命等營養素屬於食品，但是萃取過程都是化學處理，建議民眾補充綜合維他命之前，要先諮詢醫療專業人士，評估是否有額外攝取的必要。

（作者為台南市立醫院營養課營養師）