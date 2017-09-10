孩子尿床 爸媽別著急

2017-09-10

文／李則儀

「小寶明明已經會自己上廁所了，怎麼還會尿床？」孩子尿床常是家長頭疼的問題，尤其是早上已經趕著上班了，還得整理床鋪。

6歲以下的孩子多半都有尿床的問題，在我的臨床經驗中，有些孩子到了小學，偶爾還會尿床。一般而言，我們把6歲當成一個分界點，6歲以上的孩子尿床，就需要處理。

◎孩子尿床的原因，可分成「生理」及「心理」因素：

●生理因素包括：膀胱還沒發育成熟，或是太小無法容納整夜的尿量；由腦下垂體發出指令所分泌的抗利尿激素過少，孩子就容易有尿床的問題；睡得太沉也是一個常見的原因。

●心理因素：孩子睡前看了恐怖片，晚上睡覺時怕黑、怕鬼，不敢起來上廁所，忍著忍著就尿床了。這需要家長引導，幫忙調整環境。

◎面對孩子尿床，提供下面幾個方法：

●生理面向：讓孩子喝水訓練膀胱，增加一點容量。只要多一些即可，避免因飲水過量而造成水中毒。

●心理面向：提醒孩子睡前上廁所，也告訴他有尿意要起來，走道開小燈，不要讓孩子因為心理上的因素而害怕如廁。

●教養面向：如果真的尿床了，要帶著孩子一起收拾，引導他為自己的行為負責；小一點的孩子可以讓他做部分就好（例如：拆下床單），大一點的孩子則讓他自己洗、換。

要提醒的是，如果孩子超過12歲仍尿床，或是尿失禁，就要特別注意。曾遇過高中生尿床就醫，後來發現是腦瘤的影響。

適時注意「異常」的徵兆，遇到較為複雜、嚴重的問題時，才能早期發現，早期治療。

（作者為新北市學生輔導諮商中心學校心理師）