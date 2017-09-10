正確背書包 挺立不駝背

2017-09-10

圖‧文／程騰寬

開學了，如果選擇適合的書包並且正確使用，可以減輕學習負擔，並兼顧身體健康。

如果是國小學童建議使用拉桿式書包，讓孩子可以輕鬆拉動沉重書包。但使用時，建議要將拉桿調整至學童手臂自然下垂可搆到的高度，這樣做，在拉動過程中，才能保持身體挺直。

如果拉桿過高，會造成聳肩及耗費過多手臂力氣，過低則會使學童軀幹側彎及向後旋轉至拖拉側，這些都會讓兩側軀幹肌群用力不均影響姿勢。

常見的雙肩式後背書包（如圖A）在無負重狀態下，身軀可自然挺直（圖1）；肩帶良好的負重狀態（圖2）及肩帶不良的（圖3），都可看到隨著負重狀態改變，頭部前伸（綠線）、軀幹前傾（紅線）的幅度遞增，脊椎也隨著出現駝背及腰椎過度前突的不良曲度（黃線）。

建議不妨將課本依大小由內到外擺放；背包肩帶調整至根部與鎖骨等高，行走時可有效降低背包晃動幅度，減少軀幹晃動，達到省力及維持姿勢的效果。

至於國、高中生常用的單肩背包（圖B），設計上就容易導致軀幹肌群用力不對稱，無負重狀態，身軀可自然挺直（圖4），肩帶良好的負重狀態（圖5）及肩帶不良的負重狀態（圖6），可以看到聳肩（綠線）、軀幹側彎（紅線）的幅度遞增。

使用秘訣：背包內的課本依大小由內到外擺放，肩帶則調到背包與腰際等高；準備手提袋分散背包重量，並在上下學時交替背，避免長時間單側負重。

斜背時，背包宜放在後方，圖B是為了方便讀者觀察軀幹與背包相對位置才置於側邊。

書包重量建議小於體重10%。研究指出，為了平衡超重的負擔，在站立時，頭部會過度前伸、腰椎過度前突和骨盆過度前傾，分別導致頸因性疼痛、下背痛等症狀，也不乏椎間盤突出、脊椎滑脫等較嚴重的案例。

自發性脊椎側彎的成因迄今尚無定論，但不對稱的肌肉用力方式，長久下來可能會呈現假性脊椎側彎。

若出現疼痛等不適症狀一定要及早就醫診治。

（作者為彰化基督教醫院復健醫學科物理治療師）