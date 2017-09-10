《健康聚寶盆》胸悶心跳過快 快查病竇症

2017-09-10

圖‧文／陳淮

92歲洪老太太平時作息正常，從來沒有住院病史。日前突然覺得胸口很不舒服，直冒冷汗，差點昏倒，家人趕緊將她送醫診治。

檢查發現她的心搏（俗稱心跳）過速，平均每分鐘153次，收縮壓不到100毫米水銀柱（mmHg）。心電圖檢查顯示，患者有心房顫動心律不整現象，並有一次以上心搏停止，每次停止竟長達3秒以上，確診罹患「病竇症」。

◎什麼是病竇症？

主要是指負責控制心跳頻率快慢的竇房節（Sino-atrial node）功能退化，因而導致心跳不規則，忽快或忽慢，患者易出現頭暈、胸口不適、冒冷汗、疲倦無力，甚至昏倒等症狀。此症好發於高齡長者，或有冠心症、主動脈狹窄的患者身上。

治療上，必須立即植入人工心律調整器，以避免心搏太慢或暫時停止而造成生命危險。

這種病徵的另一極端是心搏過速的心房撲動，為了抑制心搏過速所引發的症狀，須投以心律不整的藥物，但這類藥物會導致心搏過緩，所以須裝置心律調整器輔助。

植入心律調整器手術只需局部麻醉，在患者的左或右側鎖骨下方切開一個小傷口，將電極導線放置在靜脈血管中，並透過X光透視，將電極導線放置於心臟右心房及右心室適當位置，節律器則埋在傷口內下方。整個植入過程中，患者意識清醒，手術時間只需1小時左右。

洪老太太在接受人工心律調整器植入數日後，即恢復往常的健康狀態，可正常作息。

民眾如出現眩暈、胸悶、全身倦怠等症狀，可先檢測自己的心跳次數，若每分鐘超過150次或低於40次，代表血液無法有效輸送，才會出現以上症狀，此時就應趕快就醫做心臟方面檢查，諮詢醫師是否可能罹患病竇症。（作者為國泰綜合醫院心臟內科顧問醫師）