結構式鼻整形 整鼻治鼻塞 一舉兩得

2017-09-10

圖．文／陳亮宇

30歲的藍小姐從小深受鼻塞所苦，父母原以為是居住環境過於潮濕導致過敏，因此舉家從台北搬到台中，她也嘗試游泳、吃中藥調理身體，但鼻塞症狀仍未改善。

即使藍小姐高中時，全家移民到天氣乾燥的南加州，但她每天仍與衛生紙為伍，紙簍裡全是滿滿的衛生紙，一度以為可能得跟鼻塞終身為伍。

鼻中膈彎曲 致內鼻閥過狹

此外，她從小就覺得自己鼻子長得歪歪塌塌，對外表沒自信，遲遲不敢交男朋友，直到日前搬回台灣，決定赴耳鼻喉科做詳細檢查。她才發現伴隨自己30年的夢魘，其實是因「先天性歪鼻」及「鼻中膈彎曲」而造成內鼻閥狹窄。同時因長期過敏導致肥厚性鼻炎，透過「結構式鼻整形」後，已經徹底改善鼻塞問題，不但大幅提升生活品質，也讓她桃花朵朵開，順利找到Mr. Right。

造成鼻塞的原因很多，除了常見的感冒、長期過敏，造成鼻黏膜發炎腫脹外，鼻腔結構異常也是造成鼻塞的主因，包括下鼻甲肥厚、鼻中膈彎曲、鼻閥過於狹窄和鼻閥支撐太弱。

若是鼻腔內部結構問題，往往需要透過手術，才能有效改善鼻塞症狀。

藍小姐因先天性歪鼻及鼻中膈彎曲導致內鼻閥角過小（小於10度），形成靜態性的狹窄，使得通過的氣流變小。部分患者因內鼻閥位置的外側鼻翼與上外軟骨支撐力不足，所以吸氣時，鼻內的負壓會使得鼻子外側壁形成動態性塌陷，都會導致鼻塞。

利用自身軟骨 矯正鼻中膈

藉由「結構式鼻整形」矯正歪曲的鼻中膈，並且利用自身的軟骨，撐開上外軟骨與鼻中膈間的角度，增大內閥角，再透過耳朵軟骨移植在內閥區做補強，矯正內鼻閥動態性塌陷的問題，一併矯正肥厚的下鼻甲。

另外，藍小姐原本就有的鼻部歪曲與塌陷，透過「結構式鼻整形」後，不僅同時改善鼻塞問題，鼻子外觀也因鼻中膈的矯正與適時地填補耳朵軟骨而變得挺直，也讓她對自己更有自信。（作者為亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部頭頸外科主任）