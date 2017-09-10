阿朗壹古道假日申請增為500人 居民批「往商業化傾斜」

2017-09-10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「保留區總量管制用平、假日分？」近年火紅的屏東縣「旭海觀音鼻自然保留區（俗稱阿朗壹古道）」去年因莫蘭蒂颱風侵襲封閉古道北端，今年9月8日重新公告開放全線通行，更動保留區每日總量管制人數，假日從300人提升至500人、平日調降為200人，當地居民及保育人士憂心「為商業需求犧牲環境，悖離保留區初衷」！

屏縣府︰「每週總人數未變」

屏縣府表示，經學界開會評估過，「每週總人數未變」，未來會視環境狀況調整。

屏縣府公告，即日起，每週六、日，核准人數上限從300人調整為500人，週五維持300人，週一至週四則調降為200人，並重新開放觀音鼻段至台東南田段。

「平時不吃飯、假日暴飲暴食，對身體好嗎？」地方保育人士阿葆批評開放假日人數大增的荒謬。他說，保留區初衷是留下淨土，前年有遊客在途中溺斃、去年因崩塌封閉高繞處，今年才剛開放就大增假日配額4成，用降低平日人數作欺瞞，玩總量的「文字遊戲」，保留區往商業化傾斜。

民團︰玩總量的「文字遊戲」

不同於批判聲浪，解說團隊們磨刀霍霍，昨天一早詢問訂單不斷。業者紅菊說，不少遊客得知重新開放興奮預約，大多數都挑選「週末」，縣府因應真實需求做出配額改變，確實貼近民意，有助於外界認識保留區。

農業處指出，假日人數增加確有需求，有請專家學者及解說員評估，從去年封閉到經過今年颱風季節，認為重新開放不影響環境，在安全許可下，兼顧需求，才首次調整假日配額總量及社區保留名額。

長期研究生態保護區的國家公園專家認為，「承載量」評估很難量化，以墾丁來說，幅員廣大的南仁山就比龍坑開放總量高，阿朗壹的300人或500人未必是標準，只能試行後觀察環境變化，但「保留區總量管制用平、假日分，確實跟一般作法不同」。

「首次嘗試開放500人，實施後仍可檢討調整。」高師大地質專家齊士崢則緩頰表示，除了好漢坡路段及目前未開放的北端，整體通行狀況還算不錯，在解說員帶領下，對環境的傷害與否不在人數多寡，部分缺德民眾偷攀爬崩塌處，才是最大問題。

旭海觀音鼻自然保留區

屏東縣政府認為旭海觀音鼻自然保留區為台灣僅存的高自然度海岸帶、有高歧異度之陸蟹物種、原始海岸林的基因庫、代表南部地區地質演化之地質景觀及古道文化與歷史意義的不可替代性，在民國101年1月20日將牡丹鄉旭海—觀音鼻海岸地帶公告為縣級的自然保留區。

保留區全境位於屏東縣牡丹鄉境內，東臨太平洋，西接東源盆地，北面隔塔瓦溪與台東縣為界，南隔牡丹鼻山與旭海草原相鄰。

（整理：記者蔡宗憲）