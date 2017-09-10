輕颱泰利 週三起影響台灣

2017-09-10

〔記者陳宜加／台北報導〕颱風來了！位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，昨晚已生成今年第18號輕度颱風泰利（Talim，刀刃之意、菲律賓命名）。日本氣象廳預測將朝西北方向台灣逼近，不排除中心登陸南台灣。中央氣象局預報員顏增璽昨表示，週三起泰利颱風將影響台灣，且不排除增強為中度以上等級，未來將密切觀察動態。

不排除增強為中颱

顏增璽表示，預測泰利颱風在海面上時間長、發展條件較佳，強度會再增強，民眾千萬不可掉以輕心。根據目前預測資料，颱風路徑偏向由巴士海峽、恆春半島一帶掠過，未來路徑可能北轉或持續偏西北西方向走，中心點是否登陸南台灣仍須再觀察。

影響時間可能到週六

泰利颱風昨晚距離鵝鑾鼻東南東方仍有2600多公里，未來將沿太平洋高壓往西北方移動，持續接近台灣近海。

中央氣象局預報員吳依帆指出，週三起受颱風外圍環流影響，台灣北部、東北部、恆春半島將轉為整天有短暫陣雨或雷雨的天氣；週四以後颱風距離更近，各地將有陣雨、雷雨、局部大雨或豪雨發生機率，影響台灣時間可能到週六。

中央大學大氣系副教授吳德榮昨天於專欄表示，歐洲、美國均預測將對台灣具有威脅。週四颱風在巴士海峽、台灣南端附近，颱風將以緩慢的速度向北迴轉，恐怕2、3天都未能脫離台灣，對台灣威脅極大。

吳德榮說，如果颱風呈現這種行徑，「共伴作用」就不是主要問題，颱風強度才是觀察重點。未來幾天應持續注意颱風生成強度、路徑的變化，目前仍無法論斷有多大的威脅。

根據美軍聯合颱風警報中心預測，颱風可能撲向台灣南部，強度有機會達強颱，暴風圈掃過南台灣。歐洲中期天氣預報中心預報模式也顯示，颱風恐進逼南台灣，歐、美預測均不排除泰利颱風侵台的可能。