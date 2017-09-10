台日情深 灣生千萬遺產捐成大

2017-09-10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕難忘台灣情懷，日本孝女泉美代子慨捐一半遺產給成大，讓父親百瀨五十的精神在台燃燒！

成功大學第一代學者百瀨五十教授（成大前身工業高等學校時期），戰後1947年帶著妻女回日本，長女泉美代子在台灣出生，期盼父親的生命能在台灣學子記憶中延續，捐贈半數遺產1200多萬元台幣，以百瀨五十教授及其名義設置獎學金，泉美代子的兒子泉浩平、泉晴次昨來台完成母親遺願。

成大校長蘇慧貞說，半年前接到一封來自日本律師的電郵，說有一筆款項要給成大，當時半信半疑，「以為是詐騙集團」，經檢錄校史資料，真的找到百瀨五十教授以及泉美代子資料，這是成大第一筆追溯8、90年、歷經三代的捐款，這份情誼，令人感動。

盼父親活在台灣學子記憶中

泉浩平與泉晴次透露，兩人只各分得4分之1遺產，一開始很驚訝，因對外祖父與成大的關係並不清楚，執行媽媽的遺囑過程中才慢慢體會。

泉美代子留下家書中提到，因父親遠見與堅持，她才能享有平等接受大學教育的機會，「我衷心相信亡者能藉由生者的記憶重生。但願，透過捐贈獎學金，在校園學子腦海中浮現百瀨五十這個陌生日本名字的瞬間，家父的靈魂，得以重返魂牽夢繫的成大，持續從事他醉心的有機化學研究。如此，我將死而無憾。」

泉美代子也說，藉捐贈獎學金貢獻台灣教育，是她生於台灣、一生盡忠職守的最後遺願。她於2005年就立遺囑，2015年辭世，父女在日本過世後皆捐獻大體，遺愛人間。

泉浩平說，母親對台灣有特殊情懷，香蕉、鳳梨、龍眼這些水果常出現在家裡，一直以為母親做的是日本炒麵，原來是「台灣炒米粉」。

泉浩平回顧母親過往時，一度哽咽難言，他在母親生命最後10年裡，母子很少見面也很少說話，透過捐贈典禮「與母親相會」，心情很複雜，但充滿感恩與感謝。

將以父女之名設置獎學金

蘇慧貞說，這筆遺產1277萬元（日幣4939萬元），設置「百瀨五十教授與泉美代子女士」獎學金，校方將以該專戶投資收益及孳息作為獎學金，因百瀨五十致力有機化學，獎學金以化工系、化學系學生為主，每人3萬元，每年8到12名。