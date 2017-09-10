女校長賣屋辦學堂 免費課輔

2017-09-10

壯年退休 續輔導國中生

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區桃子腳國中小的退休校長王秀雲，在8年前、52歲壯年時毅然退休，她不是為了享福，反而用賣掉舊房子的資金與家族兄弟的貸款，在家鄉樹林區創辦「柑園福慧學堂」，免費輔導國中生並自掏腰包聘請大學生當家教。

今年60歲的王秀雲表示，從付出、奉獻獲得更多的成就感，退休後賣掉舊房子，和兄弟共同貸款約800萬元購地、整建新的透天厝，利用一樓的50坪空間成立「柑園福慧學堂」，她義務擔任老師，也自掏腰包找大學生當家教，安排附近地區的國中生，下課後的晚上來免費課後輔導，目前有20多名學生。

王秀雲回憶，20多年前曾在桃園復興區的偏鄉國中擔任校長，當時青少女失學嚴重，甚至有女學生疑似被家長販賣淪為雛妓，為了找回學生，她不斷與家長溝通，不惜得罪地方既得利益者和人口販子。

王秀雲後來到當時的台北縣樹林柑園國中擔任校長，為改善讀書風氣，成立社團鼓勵學生發展才藝興趣，強化教學方案，讓柑園國中升學率明顯提升；她接任桃子腳國中小校長後，也將兩個校園預定地合併為一，讓學校建築和環境空間更有彈性。

學生進步 欣慰有回報

王秀雲說，創設「柑園福慧學堂」是她享受退休的生活方式，參加免費課輔的學生有特殊學生或新住民第二代，看到孩子在課業或品德上有進步，她就覺得很欣慰，例如學習遲緩的「小智」，語言表達變得更流利，也在社團的課程找到自信。