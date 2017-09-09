手腳掌長疹子不痛不癢 恐為梅毒二期症狀

2017-09-09

文／江紀萱

診所先後來了兩名年輕男病患，主訴手掌和腳掌長疹子，但是不痛不癢。檢查後發現，這些丘疹呈暗紅色，摸起來粗粗的、有點脫屑，其中一名患者的丘疹只出現在手掌和腳掌，另一名患者的臉上也有相同症狀。

在皮膚科醫師的訓練中，只要看到這樣的病灶，永遠不能排除「梅毒」這項診斷。在筆者不斷的旁敲側擊下，患者承認幾個月前有過不安全的性行為，抽血結果證實是梅毒，服藥治療中。

梅毒是感染梅毒螺旋體而致，最常見途徑為性交和親密性接觸傳染，其他途徑也包含了血液傳染（如共用針頭、輸血等）或母子垂直傳染。

根據疾管署的資料顯示，台灣的好發年齡介於20-29歲，且男性感染率遠高於女性。隨著性觀念逐漸開放，在主要大城市的梅毒發生率也較高，台北、台中、高雄從今年初至今的通報病例已超過500例。

◎梅毒感染可分為：

●一期梅毒：通常從感染到發病約數週時間，生殖器出現無痛硬性下疳，此項症狀不痛不癢很常被病人忽略，即使就醫，也有可能被當作疱疹治療，因此確診率不高。

一期梅毒不治療，症狀也會消失，但病原體會慢慢擴散到全身的皮膚，引起二期梅毒。

●二期梅毒：由一期梅毒進展到二期需要數個月的時間，常見為手掌、腳掌出現無症狀的脫屑紅疹，較嚴重時，軀幹臉部也有可能出現疹子。全身性淋巴腺腫也是常見症狀之一。

病人往往因手腳皮膚病灶就醫，有警覺的醫師便會抽血檢查。

●三期梅毒：二期梅毒進展到三期約需數年時間，影響到神經系統，造成感覺異常、失明、聽力受損、失禁、癡呆等症狀。

梅毒的治療為長效型盤尼西林注射1-2次，若遇藥物缺貨或是過敏，可以採用四環黴素類口服藥物連續治療兩週。病人需在治療後3個月抽血檢查，看指數是否下降4倍以上，若下降程度有限，需再次治療以防復發。

梅毒是第3類法定傳染病，若確診，醫師有義務在1週內通報疾管署，以便追蹤統計。

（作者為高雄市彭賢禮皮膚科診所主治醫師）