《老師，你會不會回來》 本尊王政忠︰續留中寮鄉

2017-09-09

〔記者陳鳳麗／南投報導〕電影《老師，你會不會回來》今天在南投首映，本尊王政忠將現身為偏鄉教育發聲，堪稱得獎常客的他，是Super教師、Power教師、師鐸獎得主，今年更入圍廣播金鐘獎。他說，寫書是為偏鄉教書留紀錄，卻改變了人生，但最愛的仍是教書，也會繼續留在中寮鄉。

改編同名暢銷書的電影《老師，你會不會回來》今在南投文化局舉行全球首映會，王政忠跟飾演他的男主角是元介同台現身，他仍希望大家重視偏鄉教育面臨的困境。

國立高雄師範大學畢業的王政忠，在中寮鄉爽文國中實習一年結束後，發誓要離開這個鳥不拉屎的地方，但當兵時發生九二一大地震，他利用休假回來看看學生，滿目瘡痍的景象，讓他難過落淚。自己教過的學生拉住他，哭著問：「老師，你會不會回來？」這句話讓他決定回爽文國中任教。

王政忠在六年前以《老師，你會不會回來》作為書名，記錄坎坷的求學路和在偏鄉教書的生活，大為暢銷，同年就有電影公司要改編拍成電影，但電影拖了五年才開拍。

王政忠說，出書後四處演講宣揚理念，二○一五年發起「夢的Ｎ次方」工作坊，推動研習創新教法，做了這麼多工作，若要問什麼是「最愛」？他說：「教書是唯一答案。」會繼續留在中寮鄉爽文國中。

被王政忠教過的學生，喜歡叫他「頭子」，因為在出書前，他帶領這群鄉下孩子，組成「爽中青年軍」，成為回饋地方的志工；每年辦「爽青棒球營」用棒球提高學生學習；設計學習護照點數，用點數換禮品，有個孩子曾用學習點數為媽媽換鍋子，後來上了台大。