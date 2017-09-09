孕婦車禍垂死 急診剖腹救2命

2017-09-09

醫護搶命…拚成1家3口喜團圓

〔記者吳欣恬／台北報導〕卅六歲吳小姐今年七月開車時發生嚴重車禍，那時她已懷孕八個多月，當場失去呼吸心跳，緊急送往馬偕醫院搶救，醫護人員緊急剖腹，最後救回母親與胎兒，成為馬偕醫院廿多年來首次在急診室內剖腹生產的案例。

馬偕醫院20多年來首例

馬偕醫院副院長兼急診醫學部主任張文瀚表示，當時接獲一一九通知後，隨即啟動「外傷小組」機制，包括急診醫學科、婦產科、兒醫團隊及麻醉科團隊都到場支援。

馬偕醫院婦產科部主治醫師李日升表示，吳小姐在七月一日近中午由救護車送達馬偕醫院時，已呈現OHCA（到院前呼吸心跳停止），不但無意識、心跳緩慢、血壓不穩，還伴隨瞳孔放大，對光照射沒有反應， 研判已接近植物人狀態，情況並不樂觀。

但當時胎兒仍有呼吸心跳，他與總醫師吳思欣等四位婦產科醫師評估，吳小姐妊娠應有卅四週以上，剖腹後活產率極高，決定在急診室內立即取出胎兒。

馬偕兒童醫院新生兒科資深主治醫師許瓊心表示，取出的男嬰一出生，沒有活動力、也不會哭，兒童醫院醫師隨即為其插管並轉送至加護病房。經醫療團隊診治，已在八月十六日順利出院返家。

吳小姐的丈夫說，他接到電話趕到醫院急診室，看到一名新生兒以保溫箱推出急診室，後面跟著跑出一群人，神情緊張。他回神後的第一句話是：「所以，我兒子是在急診室出生了嗎？」

吳小姐經過救治、恢復意識後，也覺得自己很幸運，並將男嬰的乳名取作「棉花棒」。

馬偕兒童醫院醫務部主任、資深小兒神經科醫師邱南昌表示，「棉花棒」因曾有缺氧情況，還是得注意將來發展狀況，但目前已進步許多。