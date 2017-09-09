訂房網站陷阱多 6飯店收高額解約金

2017-09-09

〔記者蕭玗欣／台北報導〕Agoda、Booking.com等國外訂房網站經常祭出超優惠價格搶客，背後卻綁高額解約金！交通部今年一月公告修正「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」規定，旅客若取消訂房可要求業者依解約時間，退還一定比例預收房價，但消基會抽查，包括Ｗ飯店、台中金典酒店等六家知名飯店業者全都違反規定。

消基會董事長游開雄表示，定型化契約規定，旅客解約時可要求業者按解約通知日依比例退還總房價，即入住前三天內解約，預收總金額應全數退回，入住前一到兩天解約，應退還總金額的一半；或是一年內保留已付金額做為日後消費抵扣使用。

但消基會今年八月抽樣調查Agoda、Booking.com、Hotels.com、Ctrip四個國外訂房網都有販售的國內飯店，台北Ｗ飯店、新竹關西六福莊生態度假旅館、台中金典酒店、台南晶英酒店、高雄中央公園英迪格酒店、花蓮福容大飯店，全都違反規定。

比如，預訂Ｗ飯店早鳥優惠或特惠住宿方案，須預付總房價，若因故解約會被扣總房價；台南晶英酒店在Agoda及Hotels.com雖未規定不可解約，但標示入住前兩週內通知取消，收取全額房價。

台北Ｗ飯店表示，將積極與訂房平台溝通，朝合乎國內法規方向修正規定；新竹關西六福莊生態度假旅館表示，已檢討相關規定，即日起符合國內法規規定；台中金典酒店表示，若有旅客反映被扣款會視情況退費及延期；花蓮福容大飯店回應，若旅客在平台上被扣款，會依照國內法規規定現場退費。

游開雄呼籲，主管機關應落實稽查，保障消費者權益，同時督促業者充分揭露資訊，避免消費糾紛發生；並提醒消費者使用國外訂房網站時，最好選擇國內有分公司或辦事處的業者，以免投訴無門。