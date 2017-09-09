Artr親子餐廳 多家分店無預警停業

2017-09-09

〔記者俞肇福、翁聿煌、賴筱桐、林敬倫、周彥妤／綜合報導〕運用積木玩具營造親子活動空間的Artr親子積木塗鴉連鎖餐廳，頗受家長歡迎，但其基隆、新北汐止和宜蘭分店，昨天都無預警停業。業者僅貼出暫停營業公告，現場的工作人員不願說明發生什麼事情，停業餐廳的官網無法連結，總公司人員也回應說不清楚。

由詠語創意國際有限公司董事長張文亮創設的Artr親子餐廳，根據經濟部公司資料查詢，是一○二年七月申請登記，登記地址為台北市辛亥路，營業項目為食品什貨、飲料店、餐飲業、廣告服務業、顧問服務業等。

民眾要用餐 才發現暫停營業

Artr親子餐廳由於特別設計親子互動區，加上空間寬敞，每到假日總是會吸引不少親子進入消費，近年陸續進駐台北市台北美術館、基隆市國立海洋科技博物館、新北市遠雄汐止購物廣場、宜蘭縣宜蘭傳藝創意樂園。今年六月份還與三星級文創旅店合作，開創「文創旅館×主題餐飲」跨業共享新業態。

昨天下午有零星散客前往國立海科館區域探索館的餐廳處要用餐，看到公告，只能悻悻然離去。海科館委外廠商慶陽公司表示，他們也是昨天才接到暫停營業通知，會依約辦理後續事宜。現場的工作人員說，不清楚什麼時候才會恢復營業。

Artr宜蘭傳藝店今年二月在宜蘭縣國立傳統藝術中心臨水街開幕，昨也無預警歇業，傳藝中心錯愕表示，不了解原因，會注意後續發展。

新北市法制局消費者保護官兼室主任王治宇說，目前未接獲消費者申訴案，須先了解餐廳是否惡意停業或倒閉。若餐廳曾販售禮券，第一步查看有無履約保證，有履約保證者在期間內，可由信託的銀行支付消費者損失款項。消保官將盡快協調業者出面處理，提出合理的補償方案，解決爭議。