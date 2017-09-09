石門水庫10年整治 穩定供水排砂

2017-09-09

最後一哩路…大型備援水池 中庄調整池11月完工

〔記者李容萍／桃園報導〕水利署以二五○億特別預算，規劃三大整治計畫延長石門水庫壽命，擔負備援供水重任的中庄調整池，今年五月十日試運轉開始蓄水，六月十八日蓄滿並完成有效庫容量五○五萬噸。經濟部次長楊偉甫昨視察後表示，工程預計十一月完工，屆時，石門水庫十年整治計畫將完成最後一哩路。

中庄調整池蓄滿水 像大提琴

水利署北區水資源局也公布空拍俯瞰中庄調整池、中庄攔河堰兩大設施的大海報，中庄調整池蓄滿水後，整體外型頗似一把大提琴，十足吸睛。

楊偉甫表示，石門水庫提供桃園近二七九萬戶及板新地區用水，但近年極端降雨造成石門水庫大量淤積及高濁度，淤積已達庫容量的三分之一，僅剩約二億立方公尺容量。二○○四年艾利颱風一度造成桃園地區停水十八天，政府在二○○六年編列二五○億特別預算，進行整治。

廢河道建平地水庫 淨水廠不斷水

楊偉甫表示，為解決颱洪期間石門水庫鳶山堰原水濁度飆高影響供水問題，水利署推動國內首座大型備援水池中庄調整池。中庄調整池是國內第一座「平地水庫」，利用大漢溪廢河道興建，總基地面積八十七公頃，有效庫容量五○五萬噸，供水量最大每日八十萬噸，當石門水庫原水濁度升高時，可以讓下游淨水廠不斷水，提供桃園、板新地區約九十萬戶七天的用水。

東南亞最大傾倒式活動堰 水力排砂

整治計畫還包括興建中庄攔河堰，閘門跨距約廿公尺、高五公尺，還有特殊半錐形魚道設計，以維持生態平衡。攔河堰使用油壓操作，可於無電力狀態下自重倒伏，是台灣首座於河道採用傾倒式活動堰的攔河堰，也是東南亞最大傾倒式活動堰，可在颱洪時利用水力幫助排砂，同時保持供水穩定。

楊偉甫說，石門水庫每年進砂量約三四二萬噸，現行水力排砂措施可排出一一七萬噸，路挖與抽泥方式約排九十萬噸。水利署在前瞻計畫中規劃阿姆坪防淤隧道，估提供約六十四萬噸排砂量。