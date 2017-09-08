口咽癌如桌球大 免疫療法救阿嬤

2017-09-08

記者林惠琴／台北報導

一名80多歲的婦人，脖子出現腫塊，且腫塊逐漸變大，經檢查發現扁桃腺長了4至5公分大的腫瘤，如同一顆桌球，並確診為口咽癌第四期，由於年事已高，評估不適用化學與標靶治療，因此改採副作用較小的免疫療法，半年後腫瘤幾乎消失，3個月後再追蹤也未有復發情形。

台北榮總腫瘤醫學部藥物治療科主任楊慕華表示，口腔癌、口咽癌、下咽癌、喉癌等均屬於頭頸癌，超過半數患者在治療後3至5年內會再復發。復發後的第一線治療採取鉑類化療組合，但若是失敗，後續的二線藥物治療效果就更差，患者平均壽命僅3個月。

不過，楊慕華指出，近期衛福部食藥署核准新型免疫療法，可用於接受含鉑類化療時或之後疾病惡化的復發、或轉移性頭頸部鱗狀細胞癌病人，主要利用活化患者免疫系統裡的T細胞，以自己的免疫系統攻擊癌細胞，有別於傳統放射線、化學與標靶藥物是用外力方式阻斷癌細胞訊息傳遞，直接毒殺癌細胞，可改善抗藥性等問題。

馬偕醫院癌症中心主任張義芳則說明，傳統頭頸癌治療會發生疲倦、皮膚反應、掉髮、食慾不佳等影響生活品質的副作用，但新型免疫療法的副作用可能是在身體各器官組織發生發炎反應，因此聚集各科別的醫療團隊合作，是未來新型免疫療法副作用監測與控制的必要組合。

患者需自費

然而，目前新型免疫療法尚未納入健保給付，患者需要自費，1個月療程約20萬元，至少要持續半年，但副作用相對較小，給癌症病人帶來一線新的曙光。