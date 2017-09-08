心肌缺氧沒感覺 植入式去顫器救命

2017-09-08

記者賴筱桐／新北報導

60多歲的吳先生患有冠狀動脈疾病，因為心跳紊亂，裝置「植入式心律去顫器」（簡稱ICD），可進行遠端監測。日前ICD發出警訊，醫院偵測到心肌缺氧，但他卻毫無症狀，到亞東醫院檢查驚見心臟血管幾乎阻塞、情況危急，所幸醫療團隊即時處置，隔天順利出院。

遠端監測 醫師即時掌握病情

亞東醫院心臟血管內科主治醫師劉芫宏指出，「植入式心律去顫器」是放置在胸前皮膚下，可治療心跳紊亂且心律不整的裝置。透過細導線與心臟相連，當偵測到心跳過快，會主動傳送電脈衝或電擊，幫助患者恢復正常心跳，若電池的電力耗盡、細導線故障或裝置異常，會發出嗶嗶聲警示，相關資料透過遠距監測上傳到醫院雲端系統，便於醫師掌握患者病況，建議每3個月追蹤1次，每6年置換1次器材。

吳先生說，2005年人在美國，身體不適就醫才知道罹患冠狀動脈疾病，裝置「植入式心律去顫器」，回台後到亞東醫院更換新的器材並持續追蹤，今年4月接獲院方通知有心肌缺氧情況，但他自認「一點感覺都沒有，應該沒那麼嚴重」，拖了1個多月才就醫，結果發現血管幾乎全部阻塞，非常感謝醫師即時治療，幸運保命。

劉芫宏表示，冠狀動脈疾病俗稱「冠心病」，因心臟血管阻塞而引發，冠狀動脈若發生病變，血流不足以供給心肌所需，就會導致心肌缺氧，嚴重恐造成心肌梗塞，甚至猝死。常見症狀包括：胸痛或胸悶，伴隨呼吸困難、冒冷汗等，運動會讓症狀加劇，但有時也毫無症狀。

劉芫宏說，「冠心病」和年齡有關，年紀愈大罹患機率愈高，女性得到「冠心病」的平均年齡比男性晚了7至10年，男女比例約5：3，危險因子包括：高血壓、高膽固醇血症、糖尿病、肥胖、抽菸、年紀大、家族遺傳等因素，民眾可藉由運動心電圖檢查或電腦斷層掃描發現。