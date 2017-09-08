公費流感疫苗 新手爸媽適用

2017-09-08

〔記者林惠琴／台北報導〕公費流感疫苗十月一日開打，今年維持採購六百萬劑，接種對象新增六個月內嬰兒父母、幼托機構人員，預估新增二十五萬人受惠。

預估新增25萬人受惠

流感症狀比一般感冒嚴重，對老年人、幼童、孕婦、免疫功能不全及患有心血管疾病、慢性肺病、腎臟病等慢性病的高危險族群，可能引發嚴重併發症甚至死亡。

總數維持六百萬劑

二○一五至一六年流感季疫情大爆發，造成二○○五例重症、一六三例死亡，外界將矛頭指向疫苗接種涵蓋率過低，因此行政院動用第二預備金增買疫苗，二○一六年十月開打疫苗採購量，由前一年的三一六．三萬劑增至六百萬劑，涵蓋率從十三％提高至二十五％；去年至今年的這波流感季，計有九二三例重症、一三七例死亡。

原本公費流感疫苗施打對象包含滿六個月以上至十八歲青少年、五十歲以上成人、具高風險慢性病患者、身體質量指數三十（含）以上、罕見疾病患者及重大傷病患者，以及孕婦與產後六個月內婦女、醫事及衛生防疫相關人員、禽畜業及動物防疫相關人員等。

不過，衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，考量六個月內嬰兒不適合接種流感疫苗，卻是高危險族群，過去三年有十三例未滿六個月嬰兒罹患流感併發重症案例，專家討論後，決定今年施打對象新增六個月內嬰兒的父母，降低感染風險，母親也可能在接種疫苗後，透過哺乳過程將抗體傳遞給小孩，進而增強免疫力；另幼兒園、托嬰中心等地嬰幼兒，罹患流感容易併發重症或造成群聚感染，因此也將幼兒園托育人員、托育機構專業人員納入。

羅一鈞表示，六個月內嬰兒以出生年月認定，家長可攜帶身分證與健保卡、完成新生兒登記的戶口名簿或出生證明，至各縣市鄉鎮衛生所或合約院所接種，不受戶籍地限制；幼托機構及托嬰中心人員等，將由各縣市主管機關認定與造冊，協調安排接種。

羅一鈞指出，每年十月疫苗開打後，約十二月、翌年一月會將剩餘數量開放全民接種，經評估新增二十五萬人符合資格，不會排擠其他適用族群。