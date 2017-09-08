驚！麥當勞、肯德基也傳「綠薯條」

2017-09-08

食藥署︰全台啟動專案稽查

〔記者吳亮儀、楊雅民／綜合報導〕繼摩斯漢堡被發現有綠薯條後，疑似又有民眾發現麥當勞、肯德基也有綠薯條；衛福部食藥署昨天宣布，除已請地方縣市了解各地麥當勞、肯德基的薯條狀況，也將擴大啟動綠薯條專案稽查，對象包括餐飲業者和源頭廠商。

綠薯條主要起因於馬鈴薯原料因發芽導致變綠、恐會產生高濃度的龍葵鹼，這是馬鈴薯的天然防蟲害機制，但因具有毒素，民眾吃下恐會引發嘴唇發麻、肚子痛等症狀。

先前曾有民眾PO網指摩斯漢堡賣綠薯條，食藥署檢驗後，龍葵鹼含量介於卅四到六十四ppm，低於美國、加拿大及我國草案標準的兩百ppm。不過，食藥署強調，馬鈴薯皮明顯變綠，代表生產、貯存及運送過程有問題，不符一般食品衛生標準規定，因此要求業者必須銷毀，且限期改善。

食藥署科長傅映先並說，上月在海關邊境查核四十七批薯條輸入產品，都沒有發現異狀。

但近日又有民眾PO文表示在麥當勞、肯德基疑似吃到綠薯條。食藥署昨指出，食品只要出現變色都違反一般食品衛生標準，會要求地方衛生局稽查，若發現綠薯條，就會送驗龍葵鹼含量，若不限期改正，可處三萬元到三百萬元罰款。同時，為避免綠薯條在市面上流竄，食藥署更將結合地方衛生單位在全台啟動專案稽查， 對象擬擴及餐飲業者和源頭廠商。

麥當勞、肯德基︰發現就會剔除

台灣麥當勞和肯德基皆表示，門市所使用的馬鈴薯，從源頭、切製、加工、包裝、儲存到餐廳，均要求供應商及員工嚴格控管，門市所使用的薯條去皮後，以儀器感測和肉眼檢視，若發現有綠色薯條會剔除，並清查進料品質。