埔里蜜蜂大量暴斃 證實芬普尼害的

2017-09-08

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮近來發生蜜蜂大量暴斃，狀況至今未緩解，苗栗農改場採集埔里梁姓蜂農的蜜蜂檢體化驗，證實是芬普尼農藥引起急性中毒，其餘仍待檢驗出爐，但已令蜂農恐慌，紛將蜂箱移往其他縣市，也強烈呼籲政府落實禁藥管制與農藥檢驗，儘速建立安全用藥環境，否則將來不知該往哪逃了。

埔里鎮先前發生蜜蜂大量暴斃，死亡率粗估高達七成，迄今狀況還是沒好轉。資深蜂農賴朝賢認為，近幾年來農藥大量使用，每年其實都會遇到蜜蜂折損問題，但今年較往年嚴重許多，懷疑是農民更換用藥，蜜蜂中毒狀況也不相同。

賴朝賢表示，一個蜂箱原有四、五萬隻蜜蜂，大量暴斃後只剩二、三成，抽出蜂箱的巢片，蜂群稀稀落落，緊急增補新的蜜蜂，仍持續死亡，且存活的新蜜蜂在活動力、學習與記憶力，與以往相比似乎都差了一截，不得已只好將蜂箱移往其他縣市，若狀況再不改善，蜂農真的不知道該往哪裡去。

蜂農呼籲政府加強管控農藥使用，嚴禁傷害環境的用藥，更要落實農產品檢驗及回收市面上已禁用的農藥，找出與環境、生物共存共榮的農業經營方法。埔里地區蜂農針對蜜蜂大量暴斃，將在九日晚間召開緊急會議。

南投縣政府農業處農牧防疫科表示，農委會防檢局已公告四．九五％芬普尼水懸劑列禁藥，同時禁止此劑型芬普尼輸入、加工製造、販售及使用，芬普尼非法流用情形應可趨緩。