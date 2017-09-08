芬普尼 納為雞肉加強抽驗項目

2017-09-08

農委會一年內進行研究 再決定是否訂定雞蛋、雞肉殘留標準

〔記者吳欣恬／台北報導〕芬普尼殘留雞蛋事件造成國人食安疑慮，行政院食安辦公室昨日召開跨部會專家會議，決議針對國內雞肉加強抽驗；此外，農委會將於一年內針對芬普尼相關國際規範和本土背景值、飼料來源等進行研究，再決定是否訂定雞蛋和雞肉芬普尼殘留容許標準。

專家會議昨決議針對雞肉加強抽驗芬普尼，與會專家學者也建議可優先自雞蛋檢出芬普尼殘留的地區採樣進行雞肉抽驗，因芬普尼為脂溶性，因此檢驗需區分雞皮和雞肉進行。但如果驗到三個月或半年都沒發現違規，則將減少抽驗件數，以減少雞農困擾。

食藥署署長吳秀梅也強調，食藥署日前已先從市場端抽樣二十一隻雞，檢驗一百廿七種農藥和四十三種抗生素，但都未檢出。

昨與會的專家學者大多贊成針對雞蛋與雞肉芬普尼殘留量訂定國內標準，以利產業遵循和政府管理。中興大學獸醫系教授何素鵬表示，目前國內栽培作物會用到農藥，食用動物雖不能使用，但動物要吃植物，所以支持要在動物上訂殘留容許標準。台大昆蟲系教授徐爾烈說，芬普尼在全世界用得廣泛，雞肉、雞蛋、飼料等都應訂定一整套殘留標準。

毒物科醫師︰希望越低越好

台大醫學系副教授姜志剛也支持訂安全殘留容許量，否則民眾會有「零檢出」就是完全沒農藥的迷思，且訂出標準，也有利業者遵守。林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海則指出，要訂多少，不能用喊價，而要視國人的雞蛋攝食量和其他國家相比，站在醫師和消費者立場，希望越低越好。

台北市蛋商同業公會理事長高傳謨說，如果不得檢出，但無法避免被汙染風險，那一旦檢出就會對產業造成強大殺傷力。養雞協會理事長詹茂進則指出，訂出標準可讓雞農更有法可循。

食藥署署長吳秀梅指出，芬普尼是Ｃ級致癌物，制定殘留容許量時考量應嚴謹。會議最後決定，由農委會在一年內先就芬普尼相關國際規範和本土背景值、飼料來源等進行研究，再決定是否訂定殘留標準。