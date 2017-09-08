「ｉ郵箱」明年上半年可望在火車站寄、取件

2017-09-08

〔記者陳宜加／台北報導〕因應智慧物流趨勢，中華郵政推出「ｉ郵箱」，標榜自動化、廿四小時領掛號包裹服務。由於物流市場已是紅海，規模、通路成為「ｉ郵箱」兩大挑戰，中華郵政目標明年底前要設置突破一千座，昨日宣布，民眾最快明年上半年就可以在全國近百處火車站寄、取件，同時會與國內知名網購平台合作，拚使用率六十五％以上。

中華郵政昨在「台北國際物流暨物聯網展」辦理「ｉ郵箱」現場體驗活動。目前全台試辦「ｉ郵箱」有五十九座，今年新增交寄包裹、電子票證支付功能，中華郵政郵務處副處長李諸禮表示，預計今年底前設置破一百座、明年底前目標一千座。

除了郵局，中華郵政更首先與台鐵局合作，明年上半年於全台九十八處車站，設置至少一一一座「ｉ郵箱」，未來還將進一步拓展至大專院校、社區大樓、醫院等人潮匯集據點，提高收、寄件便利性。

與網購平台合作 收費可望更具競爭力

現行「ｉ郵箱」僅以郵政商城、PayEasy為主，李諸禮坦言，除設點規模仍待擴大，增加通路也是下一階段重點，目前已與國內知名網購平台業者初步洽談合作可能性，價格也可望比坊間超商更具競爭力。

依據現行收費方式，寄件依尺寸收費六十至七十元不等，相較宅配通國內一二○元、黑貓宅急便一三○元便宜。