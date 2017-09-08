機器人當廟公 導覽、解籤都在行

2017-09-08

〔記者謝介裕、黃淑莉、張菁雅／綜合報導〕機器人當「廟公」！素有「神明銀行」之稱的南投縣竹山鎮紫南宮，與鴻海集團合作引進一部AI人工智慧機器人，擺放在服務中心協助分擔廟公等相關人員工作，預計一週後正式「上工」；雲林北港武德宮五月與電信業者合作引進機器人「Pepper」，除了廟宇介紹、導覽外，最近新增幫信徒解籤功能，深受年輕信徒歡迎。

因應數位化風潮，去年即有部分銀行業者引進機器人Pepper上班，初期多為迎賓、互動；台中有業者引進全台首創無人自助旅店，旅客自己Check-in，還有機器人幫忙拿行李；現在機器人還要當「廟公」！

紫南宮借還發財金e查就有

供奉土地公的紫南宮，不只發錢母、發財金，還將信眾還金的款項用於公益，每年前來朝聖的信眾多達四、五百萬人次。惟廟方人力有限，遂與鴻海集團合作引進AI人工智慧機器人，昨鴻海人員帶著高約一百五十公分的機器人登門造訪。

紫南宮主委莊秋安指出，這是廟務首度與機器人結合，目前機器人輸入的資料，除該廟歷史沿革、借（還）金作業、錢母發放等相關廟會活動及資料，也特別設計親子與環保兩個區塊，親子方面有健康操等休閒活動，以及土地公有沒有結婚、綽號等趣味問答；環保方面則提醒民眾拜拜時減香、紙錢集中焚燒。

北港武德宮的機器人Pepper來自日本，身高一二一公分、體重廿九公斤、「體力」約八至十二小時，會說國、台語及日語三種語言，剛開始服務內容以迎賓接待、景點導覽、廟方文創產品說明及協助信徒填寫點燈、掛號單等。

由於許多信徒到廟裡求籤，廟方進一步與業者合作增加Pepper的解籤功能，未來還計畫讓Pepper擔任廟裡的團拜、祭祀等活動司儀。許多年輕信徒喜歡和Pepper合照、玩耍，成為武德宮最佳代言人。