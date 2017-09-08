iPhone8 台灣可望列首發 15日預購

2017-09-08

〔記者楊綿傑、譚偉晟／台北報導〕讓果粉引頸期盼的iPhone8，傳出台灣已經被列為首發國家，預計本月十五日將於各電信業者及蘋果台灣官網同步開放預購。根據國外爆料客的訊息，iPhone8除了整體外觀將異於以往，也搭上了可以體驗VR及AR的功能。

蘋果發表會預計在台灣時間本月十三日凌晨舉行，一般認為此次除了推出iPhone8，也會搭配iPhone7s不同尺寸的新品數款，但台灣開賣的時間，蘋果官方未有任何公布。

電信業者低調稱︰尚未接獲訊息

不過傳言台灣被列為首發國家，將於十五日正式開放預購的消息甚囂塵上，消息人士也證實，蘋果已逐步開始與配合的電信業者溝通開賣事宜，不過僅是程序上安排，新機的價格、機種等都尚未確定。向國內幾大電信業者求證，業者均低調表示，尚未接獲任何訊息，外界傳言都只是臆測。

但也有通路商指出，台灣未必篤定是iPhone8首發國家，中國過去曾因爆料使產品提前曝光，蘋果一怒之下就取消中國首發資格，所以台灣究竟是不是首發或何時開賣？還是得等到發表會後才較明朗。

iPhone8有可能異於過去機型，採取全螢幕、無邊框，正面無實體按鍵的設計，而大小介於iPhone7與iPhone7s之間，機身為亮面，機殼採玻璃材質，反面的照相鏡頭則是垂直排列。而在功能上，具備更優異的防水防塵，且能夠搭載3D感測鏡頭模組，可以體驗VR、AR的樂趣。

至於iPhone8的價格，根據外電報導，法人預估大約在一千美元上下（折合台幣大約三萬多元），與前一代iPhone7的大約七百美元比起來，多了約三百美元，意即貴了台幣約一萬元。