許博允「性騷」女聲樂家 判刑3月定讞

2017-09-08

〔記者楊國文、凌美雪／綜合報導〕有「台灣演藝之父」稱號的新象基金會創辦人許博允，五年前擔任台北市政府顧問期間，被控趁機對翁姓女聲樂家伸鹹豬手亂摸並強吻，但許堅決否認，不過，高等法院審理認定確有其事，且許毫無悔意，昨依違反性騷擾防治法判他三月徒刑，可易科罰金九萬元定讞。

可易科罰金9萬元

許博允與翁姓女聲樂家昨天都未接電話，但翁女昨在臉書針對此判決PO文：「哼，從頭到尾都在說謊的演藝之父，誰需要你推薦了（噁～）開學前看到這消息真是大快人心…您的三位律師好棒棒喔XD。」

翁女指控，二○一二年八月廿七日晚上十點，許參觀樂團排練，和眾人相約用餐後，並前往北市安和路的PUB續攤，她開車時，許坐在副駕駛座，趁她手握方向盤無法抗拒，多次以手碰觸、撫摸她的手臂、肩膀、後背腰側；抵達PUB後，她禮貌性地向許敬酒時，許竟突襲親吻她，怒對許提出性騷擾告訴。許博允否認性騷擾，在PUB是「禮貌性親吻臉頰，非親嘴」。

台北地院傳喚多名證人後認定，許在車上對女聲樂家有亂摸、在PUB親吻臉頰等性騷擾行為，犯後態度不佳，也無悔意。許上訴後，高院認定許犯行明確，昨仍判他三月徒刑，可易科罰金九萬元定讞。許昨未到庭聆判。

許因涉性騷擾案，引起軒然大波，台北市政府調查後也認定性騷擾成立，將其市政顧問一職解聘，許提起申訴、訴願都被駁回，改打行政訴訟，但最高行政法院今年一月判許敗訴定讞。