堉璘台灣奉獻獎 可得3千萬獎金

2017-09-08

非學術類最高額 年底首次頒獎

〔記者林曉雲／台北報導〕「獻給台灣，我們的土地！」宏泰企業創辦人林堉璘，兩年前創立「公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金」，昨天再成立「財團法人林堉璘宏泰教育基金會」，宣布設立「堉璘台灣奉獻獎」，將選拔「致力解決台灣社會問題，默默推動台灣進步」傑出奉獻者，給予獎金三千萬元，是目前國內「非學術類」最高獎金的獎項，預計十二月首次頒獎表揚。

林堉璘兒子、基金諮詢委員林鴻南表示，父親深信教育是國家發展基礎，設立「堉璘台灣奉獻獎」，希望能拋磚引玉，成為推動台灣進步的火種；林堉璘宏泰教育基金會董事長許東隆說明，只要得獎者所從事工作對台灣有卓著貢獻及影響力，國籍不限於台灣，得獎機構也不限於在台灣，每年都會頒發一位得獎者。

國籍與得獎者都不限於台灣 年年頒發

候選人必須擁有「勤奮、誠信及思源」的特質，對所努力之事有持續性的親自投入，具有「利他和共好」的運作方式，並須符合致力改善社會問題、規劃策動具影響力的社會公益事業、勇於創新改善社會問題、對台灣有深遠影響等四項條件之一，遴選委員會將實際訪視入圍候選人，共同討論作出最後決定。

目前確定擔任遴選委員者，包括總統府國策顧問李伸一、公益平台文化基金會董事長嚴長壽、政大教育學系名譽教授吳靜吉、資深媒體人沈春華及詹怡宜等人。即日起到十月卅一日接受報名或推薦，報名網址：http://www.ylledu.org.tw，郵寄地址為台北市松山區敦化北路一六八號十四樓F室，註明報名堉璘台灣奉獻獎。